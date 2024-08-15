الجيش السوداني يتخلّف عن محادثات السلام التي تستضيفها سويسرا

بدأت المحادثات لحلّ أكبر أزمة إنسانية في العالم في السودان في سويسرا، يوم الأربعاء، وتتواصل الخميس في يومها الثاني.

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Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Sudanese army snubs Swiss-hosted peace talks طالع المزيدSudanese army snubs Swiss-hosted peace talks

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تهدف المحادثات إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، للتمكّن إدخال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى البلاد، لملايين الأشخاص الذين واللواتي بحاجة إليها. إلا أن أحد طرفي النزاع فقط هو من قبل الدعوة الأمريكية للمحادثات؛ في حين لم يرسل الجيش السوداني ممثّلين عنه.

وقد كتب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان ورئيس المحادثات، توم بيرييلو، على منصّة “إكس” الإخبارية: ”لقد حان الوقت لكي تصمت المدافع“.

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المزيد السودان: كلّ ما يجب معرفته عن المفاوضات الجارية في سويسرا تم نشر هذا المحتوى على تتواصل المحادثات حول السودان في يومها الثاني، في جنيف. وتهدف المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، وتشارك في تنظيمها سويسرا، إلى التوصّل إلى وقف إطلاق النار. طالع المزيدالسودان: كلّ ما يجب معرفته عن المفاوضات الجارية في سويسرا

وكان الجيش (القوات المسلحة السودانية) والميليشيا شبه العسكرية “قوات الدعم السريع” قد انخرطا في صراع دموي على السلطة، منذ حوالي 16 شهرًا دون أي اعتبار للسكان المدنيين والمدنيات.

وقد أُجبر أكثر من عشرة ملايين شخص على الفرار، سواء داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة. بينما يواجه أكثر من 25 مليون شخص، أي ما يفوق نصف السكان، خطرَ الجوع الحاد.

”العالم يراقب“

وقد سافر ممثلون عن قوات الدعم السريع، ووفود من مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة إلى سويسرا لحضور المحادثات. وقد تم التكتم على المكان المحدد للاجتماع لأسباب أمنية.

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المزيد من سويسرا: الجالية السودانية توحّد جهودها لتسليط الضوء على الحرب “المنسيّة” تم نشر هذا المحتوى على على الرغم من حجم الكارثة الإنسانية، لا تحظى الحرب في السودان باهتمام كبير. وفي مواجهة هذه اللامبالاة، بدأت الجالية السودانية في سويسرا تنظّم صفوفها. طالع المزيدمن سويسرا: الجالية السودانية توحّد جهودها لتسليط الضوء على الحرب “المنسيّة”

وكتب بيرييلو على موقع ”إكس“: ”لا يزال وفد الولايات المتحدة، والعديد من الشركاء الدوليين، والخبراء الفنيين، والمجتمع المدني السوداني ينتظرون القوات المسلحة السودانية“، مضيفًا: ”العالم يراقب“.

ووفقًا لبيريلو، فإنه في ظل غياب الجيش، سينصب التركيز في البداية على القضايا الفنية مثل كيفية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى البلاد. وحسب الأمم المتحدة، فإنه يتم إعاقة وصول المساعدات بشكل منهجي بسبب العقبات البيروقراطية العالية، من بين أمور أخرى. وغالباً ما تعلق قوافل الأمم المتحدة المحملة بالمواد الغذائية عند نقاط التفتيش لأيام. ومع بداية موسم الأمطار، أصبحت الطرق غير سالكة بشكل متزايد.

يمكن عبر هذا الرابطرابط خارجي، التبرّع لضحايا الحرب في السودان عن طريق “سلسلة السعادة” السويسرية.