سويسرا تدين الهجوم الصاروخي على ملعب كرة القدم في الجولان المحتلّ

مشيّعون يحملون نعوش بعض الأطفال والمراهقين الـ ،12 الذين قُتلوا في قصف صاروخي في ملعب لكرة القدم، في مرتفعات الجولان التي تحتلّها إسرائيل، الأحد، 28 يوليو 2024.

