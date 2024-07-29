سويسرا تدين الهجوم الصاروخي على ملعب كرة القدم في الجولان المحتلّ

مشيّعون يحملون نعوش بعض الأطفال والمراهقين الـ ،12 الذين قُتلوا في قصف صاروخي في ملعب لكرة القدم، في مرتفعات الجولان التي تحتلّها إسرائيل، الأحد، 28 يوليو 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

أدانت وزارة الخارجية السويسرية الهجوم الصاروخي على ملعب لكرة القدم، في مرتفعات الجولان التي تحتلّها إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل اثني عشر طفلاً وشاباً.

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Keystone-SDA/أم انظر 1 لغة أخرى English en Switzerland condemns rocket attack on Golan Heights sports pitch الأصلي طالع المزيدSwitzerland condemns rocket attack on Golan Heights sports pitch

وفي بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حثّت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف المشاركة في النزاع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد، مؤكدةً أن الهجمات على المدنيين والمدنيات محظورة بموجب القانون الدولي.

محتويات خارجية #ProcheOrientرابط خارجي | La 🇨🇭condamne l'attaque contre une aire de jeux à Majdal Shams. Les attaques contre les civils sont interdites par le droit international humanitaire (#DIHرابط خارجي). Trop de civils ont perdu la vie dans la région depuis le 7 octobre. Nous exhortons toutes les parties à… — EDA – DFAE (@EDA_DFAE) July 28, 2024 رابط خارجي

وقد أدّى الهجوم، الذي وقع مساء السبت، إلى زيادة المخاوف الدولية من تصاعد العنف. كما أدان ممثّلو.ات الأمم المتحدة ومسؤولون.ات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحادث، داعين.يات جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

يتّسم الوضع بين إسرائيل وميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية بالتوتّر، حيث يقف الطرفان على حافة صراع مفتوح. وقد ألقت إسرائيل باللوم على حزب الله في الهجوم، وأفادت باستهداف العديد من مواقع الميليشيا في لبنان ردًّا على ذلك.

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وقد قُتل الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام وعشرين عامًا، عندما سقط الصاروخ على ملعب كرة القدم في قرية مجدل شمس. وقد نفى حزب الله ضلوعه في الهجوم، لكن إسرائيل تدّعي أن الأدلة الجنائية تربط بين الهجوم وبين صاروخ إيراني من النوع الذي يستخدمه حزب الله حصرياً.

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المزيد تايم لاين: سويسرا والصراع في الشرق الأوسط تم نشر هذا المحتوى على تمثّل الحرب الإسرائيلية الفلسطينية الدائرة حاليًا أحدثَ فصولِ الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط. ويعدّ دور سويسرا محوريًّا في فهم ديناميكيات الصراع. تايم لاين. طالع المزيدتايم لاين: سويسرا والصراع في الشرق الأوسط