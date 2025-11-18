سويسرا ومصر توقّعان اتفاقيتي هجرة

وقّع وزير العدل السويسري بيات يانس اتفاقيتي هجرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة في عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح يانس في تصريحات أدلى بها في العاصمة المصرية أن هذه الخطوة تُعدّ إيذاناً بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين البلدين.

تُعدّ مصر ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، وتلعب دوراً استراتيجياً بصفتها نقطة عبور ومقصد نهائي للمهاجرين، نظراً لقربها من مناطق نزاع مثل السودان، وكذلك من أوروبا.

تشمل إحدى الاتفاقيتين تعزيز الدعم المقدّم لمصر بصفتها دولة مضيفة، وتكثيف التعاون الثنائي في مجالات عدة، من بينها: الهجرة النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر، والإعادة إلى الوطن، والعودة الطوعية. أما الاتفاقية الثانية، فتقضي بالسماح بدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية من دون تأشيرة.

وخلال زيارته، اطّلع الوزير السويسري على عدد من مشاريع الهجرة في القاهرة ومحيطها، من بينها مركز تسجيل اللاجئين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تعمل أمانة الدولة لشؤون الهجرة بشكل وثيق مع المفوضية في هذا الموقع.

وشدّد يانس على أهمية العلاقة بين البلدين، معلناً عن تقديم مساهمة إضافية بقيمة 1.2 مليون فرنك سويسري (نحو 1.5 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية عام 2026. وفي إطار برنامج إعادة التوطين، استقبلت سويسرا حتى الآن نحو 380 لاجئاً قادمين من مصر، بينهم 40 لاجئاً تم قبولهم في شهر أكتوبر الماضي.

كما زار الوزير موقع أحد مشاريع منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children)، الذي يستقبل أطفالاً فلسطينيين ويوفّر لهم بيئة آمنة للتعلم واللعب. وقد التقى بعدد من الأطفال وأولياء الأمور الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة لأسباب طبية.

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

