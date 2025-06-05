منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة

منظمة أطباء بلا حدود تدعو انياتسيو كاسيس إلى نقاش مباشر معها حول الوضع في قطاع غزة Keystone-SDA

طالبت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية (MSF) وزير الخارجية السويسري إينياتسو كاسيس بتوضيح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن غزة.

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Français fr MSF invite Cassis à venir discuter avec elle de la bande de Gaza الأصلي طالع المزيدMSF invite Cassis à venir discuter avec elle de la bande de Gaza

وتوجهت المنظمة غير الحكومية بدعوتها هذه خلال مظاهرة نظمتها اليوم الخميس في ساحة الأمم في جنيف.

”هذا طلب مشروع“، قالت ريفيكا بابادوبولو، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود سويسرا، لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS): ”نريد أن نخبره بما نراه على أرض الواقع“.

ويوم الثلاثاء، أوضح كاسيس سبب امتناع سويسرا عن توقيع الرسالة التي وجهتها أكثر من 20 دولة أوروبية، والتي تدعو إلى أن تشرف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على توزيع المساعدات في غزة.

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المزيد وزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل تم نشر هذا المحتوى على أقرّ وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، بأن إسرائيل تُخفق في الوفاء بالتزاماتها من خلال عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل

في رأي الوزير السويسري، تعتبر الرسالة هجوماً على مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، والتي تعتبر الذراع المسلح لخطة إسرائيل للسيطرة على المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية السويسرية إن المؤسسة ”ربما كان بإمكانها فعل شيء ما“. ومنذ الأسبوع الماضي، قُتل العشرات من الأشخاص في مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

واليوم الخميس، هتف ما بين 150 و200 عضو من منظمة أطباء بلا حدود ”المساعدات العسكرية ليست مساعدات إنسانية“.

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