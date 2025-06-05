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شؤون خارجية

منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة

أطباء بلا حدود
منظمة أطباء بلا حدود تدعو انياتسيو كاسيس إلى نقاش مباشر معها حول الوضع في قطاع غزة Keystone-SDA

طالبت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية (MSF) وزير الخارجية السويسري إينياتسو كاسيس بتوضيح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن غزة.

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Keystone-SDA

وتوجهت المنظمة غير الحكومية بدعوتها هذه خلال مظاهرة نظمتها اليوم الخميس في ساحة الأمم في جنيف.

”هذا طلب مشروع“، قالت ريفيكا بابادوبولو، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود سويسرا، لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS): ”نريد أن نخبره بما نراه على أرض الواقع“.

ويوم الثلاثاء، أوضح كاسيس سبب امتناع سويسرا عن توقيع الرسالة التي وجهتها أكثر من 20 دولة أوروبية، والتي تدعو إلى أن تشرف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على توزيع المساعدات في غزة.

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في رأي الوزير السويسري، تعتبر الرسالة هجوماً على مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، والتي تعتبر الذراع المسلح لخطة إسرائيل للسيطرة على المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية السويسرية إن المؤسسة ”ربما كان بإمكانها فعل شيء ما“. ومنذ الأسبوع الماضي، قُتل العشرات من الأشخاص في مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

واليوم الخميس، هتف ما بين 150 و200 عضو من منظمة أطباء بلا حدود ”المساعدات العسكرية ليست مساعدات إنسانية“.

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