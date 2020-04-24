هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2020 02:00 م

يشرح كبير الأطباء في الصليب الأحمر دينزلر لإحدى المتطوعات في منظمة الخدمة العسكرية للمرأة السويسرية (FHD) كيفية ارتداء قناع غاز. تم الاعتراف بالمنظمة رسميًا في أبريل 1940.

(Keystone / A. Jansen)

غالبًا ما يتم تجاهل النساء عندما يتعلق الأمر بمن بذل جهداً من السويسريين في الدفاع عن بلاده وكذلك تجاهل مساعدتهن خلال الحرب العالمية الثانية.



الآلاف من النساء كنّ على استعداد لأداء الخدمة العسكرية إلى جانب الرجال في سويسرا خلال التعبئة الواسعة النطاق في سبتمبر 1939، وقد تم بالفعل تأسيس العديد من المنظمات النسائية في مطلع القرن الماضي ودعم مجموعات أخرى مثل الصليب الأحمر.

كما نشأت الخدمة العسكرية الاختيارية للمرأة السويسرية (FHD) في عام 1939 على الرغم من أنه لم يتم الاعتراف بها رسميًا حتى أبريل 1940، أي بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب. وعملت المتطوعات في الجيش في مجال الاتصالات واللوجستيات والهيئات الطبية.



كان السكان من الذكور والحكومة مترددين في البداية في قبول تلقي الدعم من نظرائهم من الإناث، لكنهم أُجبروا على التراجع عن هذا الرأي عندما تم تعبئة مئات الآلاف من الرجال كجزء من المجهود الحربي، وكان هناك شعور مؤلم بغياب هؤلاء الآباء والأزواج والأبناء.

وكان على الأمهات وربات البيوت القيام بمضاعفة العمل في المنزل واقتحمن مجالات عمل الرجال، وازدادت مسؤولياتهن على جميع الجبهات، وبتشجيع من النساء الناشطات، مثل المؤسس المشارك للخدمة العسكرية الاختيارية للمرأة السويسرية "الس سوبلين سبيل" والمنظمات النسائية الأخرى، أصبح الآلاف من النساء يشاركن في العمليات الحربية.



كان العديد من النساء اللواتي أثبتن بالفعل مثابرتهن وتعددت مجالات الاستفادة من جهودهن خلال الحرب العالمية الأولى يأملن في أن يؤدي ذلك إلى دور جديد للمرأة في المجتمع، وإلى إقرار حق التصويت للمرأة في القانون السويسري، ولكن لم يحدث حتى عام 1971 عندما سُمح لهن أخيرًا بالمشاركة في الانتخابات الفدرالية.



(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: ثائر السعدي)

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