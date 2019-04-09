هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 03:00 م

يحذر خبراء سويسريون من أن استنشاق كميات قليلة جدًا من مادة "الإيزوسيانات" الموجودة في السجائر الألكترونية يُمكن أن يُسبّب أضرارًا صحية خطيرة.

(Keystone)

عثر مختبر سويسري على مواد شديدة السمية تتسرّب من مرشحات السجائر IQOS الإلكترونية التي تنتجها شركة صناعة التبغ فيليب موريس التي يوجد مقرها في سويسرا.

هذا الخبر الذي نشرته أسبوعية "سونتاغس تسايتونغ"رابط خارجي في عددها الصادر يوم الأحد 7 أبريل الجاري يتعلّق باكتشاف أنجزه أحد المختبرات بتكليف من مؤسسة الصليب الأزرق ببرن وسولوتورن وفريبورغ.

هذه السموم الخطيرة التي تسمى مجموعة "الإيزوسيانات" تتسرّب عندما تبلغ درجة تسخين البولمير 100درجة حرارية، لكن المختبر لم يتحقق من استنشاق المدخّن لهذه المواد بعد تسربها من المرشحات.

و"إذا ما استُنشقت هذه المواد السميّة خلال استخدام السجائر الإلكترونية، فإن الأمر يمثل مشكلة حقيقية"، يحذّر راينير كيلين، أخصائي أمراض الرئة، ونائب رئيس رابطة أمراض الرئة سابقا.



ويشير هذا الخبير إلى أن "استنشاق هذه المواد ولو كان بكميات ضئيلة جدا، من شأنه التسبب في أضرار صحية كبيرة".

حظر طوعي

يقول كيلين: "يمكن للإيزوسيانات أن تسبب المرض حتى بعد ثلاثة أشهر من التعرض لها. وفي بعض الحالات القصوى، أدى استنشاق الإيزوسيانات في الهواء إلى "أمراض مُميتة بعد عام واحد".

وتعترف شركة فيليب موريس بوجود هذه المشكلة، لكن متحدثًا باسم شركة التبغ أكّد للصحيفة أن السم لا يستنشق عند استخدام سيجارة IQOS.

وفي العام الماضي، قام منتجو السجائر الإلكترونية السويسريون والعديد من منافذ البيع الأخرى بالإتفاق على فرض حظر طوعي على بيع هذه المواد إلى القصر إلى حين دخول قانون سويسري جديد حيز التنفيذ.



Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة مختبر سويسري يعثر على مواد سامة في السجائر الإلكترونية 09 أبريل 2019 - آخر تحديث - 15:00 عثر مختبر سويسري على مواد شديدة السمية تتسرّب من مرشحات السجائر IQOS الإلكترونية التي تنتجها شركة صناعة التبغ فيليب موريس التي يوجد مقرها في سويسرا. هذا الخبر الذي نشرته أسبوعية "سونتاغس تسايتونغ" في عددها الصادر يوم الأحد 7 أبريل الجاري يتعلّق باكتشاف أنجزه أحد المختبرات بتكليف من مؤسسة الصليب الأزرق ببرن وسولوتورن وفريبورغ. هذه السموم الخطيرة التي تسمى مجموعة "الإيزوسيانات" تتسرّب عندما تبلغ درجة تسخين البولمير 100درجة حرارية، لكن المختبر لم يتحقق من استنشاق المدخّن لهذه المواد بعد تسربها من المرشحات. و"إذا ما استُنشقت هذه المواد السميّة خلال استخدام السجائر الإلكترونية، فإن الأمر يمثل مشكلة حقيقية"، يحذّر راينير كيلين، أخصائي أمراض الرئة، ونائب رئيس رابطة أمراض الرئة سابقا. ويشير هذا الخبير إلى أن "استنشاق هذه المواد ولو كان بكميات ضئيلة جدا، من شأنه التسبب في أضرار صحية كبيرة". حظر طوعي يقول كيلين: "يمكن للإيزوسيانات أن تسبب المرض حتى بعد ثلاثة أشهر من التعرض لها. وفي بعض الحالات القصوى، أدى استنشاق الإيزوسيانات في الهواء إلى "أمراض مُميتة بعد عام واحد". وتعترف شركة فيليب موريس بوجود هذه المشكلة، لكن متحدثًا باسم شركة التبغ أكّد للصحيفة أن السم لا يستنشق عند استخدام سيجارة IQOS. وفي العام الماضي، قام منتجو السجائر الإلكترونية السويسريون والعديد من منافذ البيع الأخرى بالإتفاق على فرض حظر طوعي على بيع هذه المواد إلى القصر إلى حين دخول قانون سويسري جديد حيز التنفيذ.