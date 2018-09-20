وافق المنتجون السويسريون للسجائر الإلكترونية، والعديد من منافذ البيع بالتجزئة لهذه المنتجات على الإلتزام باحترام حظر طوعي على البيع للقاصرين إلى أن يبدأ سريان قانون سويسري جديد.
وستدخل مدوّنة السلوك الخاصة باتحاد شركات التبغ وتجار التجزئة الكبار حيز التنفيذ في الأوّل من شهر أكتوبر المقبل. وقد سبق أن وقعت 38 شركة على ميثاق اقترحته الرابطة السويسرية لتجار السجائر الإلكترونية، والتي تسعى هي الأخرى لحماية القصّر من مخاطر هذه المنتجات.
وتعهد الموقعون على هذه المدوّنة بعدم بيع أي سجائر إلكترونية أو السوائل القابلة للتبخّر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ورحّب المكتب الفدرالي للبيطرة والسلامة الغذائية بالقرار، ملاحظا أنه من شأن هذا الحظر حماية صحة الاطفال بشكل أفضل.
وفي شهر أبريل الماضي، ألغت المحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا حظرا على بيع السجائر الإلكترونية الحاملة للنيكوتين، استنادا إلى الحجة القائلة بأن هذه المنتجات تباع بدون أي قيود في البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي تعتبر السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين سلعة مثل غيرها بموجب القانون السويسري، ولا تشملها القيود المفروضة على السجائر التقليدية. في المقابل، سوف يشمل القانون الجديد الذي لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن السجائر الإلكترونية لأنه يصنفها ضمن قائمة منتجات التبغ التي لا ينبغي بيعها لمن هم دون الثامنة عشر.
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