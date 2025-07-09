اللجنة الدولية للصليب الأحمر تخفّض ميزانيتها بنسبة 17%

اللجنة الدولية للصليب .الأحمر Keystone-SDA

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يتعيّن على اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) خفض ميزانيتها بنسبة 17% بحلول نهاية العام، مما سيؤدي إلى إلغاء عدد من الوظائف.

قال متحدث باسم اللجنة، يوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء السويسرية كيستون-اس دي ايه مؤكّدًا ما نشرته صحيفة لوتون: “النسبة الإجمالية تبلغ 17%”. وأوضح أن التخفيضات ستشمل المقر الرئيسي، وكذلك المراكز الإقليمية والعمليات.

ورغم هذه التخفيضات، تسعى اللجنة إلى الحفاظ على عملياتها في أوكرانيا، والشرق الأوسط، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان. وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع سياسة تحسين الكفاءة التي اعتمدتها اللجنة في عام 2023.

ولا تزال الخطة بحاجة إلى مصادقة الجمعية، وهي أعلى هيئة في اللجنة، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكانت اللجنة قد واجهت صعوبات في عام 2023، وقامت حينها بتقليص ميزانيتها من 2.8 مليار فرنك سويسري إلى 2.1 مليار، مما أدى إلى إلغاء حوالي 4,500 وظيفة.

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