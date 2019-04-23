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من نحن؟ التحرير والإدارة

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Giacomettistrasse 1
CH-3000 Bern 31
Switzerland
Telephone +41 31 350 92 22
Fax +41 31 350 95 44

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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