SWI swissinfo.ch

Giacomettistrasse 1

CH-3000 Bern 31

Switzerland

Telephone +41 31 350 92 22

Fax +41 31 350 95 44

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إعادة استخدام هذه المادة

التحرير والإدارة 23 أبريل 2019 - آخر تحديث - 13:24للتواصل الكترونياarabic(at)swissinfo.ch رئيسة التحرير Larissa M. Bieler أعضاء رئاسة التحريرReto Gysi von WartburgDale BechtelPatrick Böhlerالأقسام التحريرية بمختلف اللغاتالقسم السويسري (ألماني، فرنسي، إيطالي)Head, Balz Rigendinger القسم الإنجليزيHead, Veronica De Vore القسم العربيكمال الضيف، رئيس القسم الإسبانيHead, Belén Couceiro القسم البرتغاليHead, Alexander Thoele القسم اليابانيHead, Akiko Ueharaالقسم الصينيHead, Dahai Shao القسم الروسيHead, Igor Petrov قسم الوسائط المتعددةHead, Jo Fahyمجلس الجمهورUrs Ziswiler, Presidentلجنة swissinfo.ch ضمن مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسريةAlice Šáchová-Kleisli جهاز الوساطة مع الجمهورSylvia Egli von Mattالعنوان البريدي والهاتف والفاكس: SWI swissinfo.ch Giacomettistrasse 1 CH-3000 Bern 31 Switzerland Telephone +41 31 350 92 22 Fax +41 31 350 95 44