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رئيسة التحرير رابط خارجي
- Larissa M. Bieler
أعضاء رئاسة التحريررابط خارجي
- Reto Gysi von Wartburg
- Dale Bechtel
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القسم الإنجليزيرابط خارجي
- Head, Veronica De Vore
القسم العربي
- كمال الضيف، رئيس
القسم الإسبانيرابط خارجي
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القسم البرتغاليرابط خارجي
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القسم اليابانيرابط خارجي
- Head, Akiko Uehara
- القسم الصينيرابط خارجي
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قسم الوسائط المتعددةرابط خارجي
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