هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 08:00 ص

وجد العلماء السويسريون مخلفات المبيدات في 93 ٪ من المزارع العضوية، وكذلك في المزارع التقليدية. (Keystone)

كشفت دراسة صادرة عن جامعة نوشاتيل أن الحقول في المزارع العضوية في وسط سويسرا ملوثة بالمبيدات الحشرية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ان تست تست ام سونتاغ NZZ am Sonntag.

الباحثون جمعوا أكثر من 700 عينة من التربة والنباتات من 62 مزرعة في المناطق الوسطى السويسرية، وبحثوا عن آثار للنيونوتينات وهي نوع من المبيدات الحشرية تشبه النيكوتين من الناحية الكيمائية وتستخدم في بعض الأحيان لحماية المحاصيل من الآفات والحشرات.

المفاجأة أنه لم يتم العثور على المخلفات في المزارع التقليدية فقط، ولكن أيضًا في 93 ٪ من المزارع العضوية، وكذلك في التربة والنباتات في 80 ٪ من مناطق التعويض البيئي، حيث تحظر هذه المبيدات الحشرية الاصطناعية.

وفقا للباحثين، فإن مناطق المزارع العضوية قد تتلوث عبر الماء والرياح. هذا وكانت كميات المخلفات السامة الموجودة في الحقول العضوية ومناطق التعويض البيئي مرتفعة للغاية لدرجة يمكن أن تؤثر على 7% من الكائنات العضوية المساعدة، مثل النحل الطنان.

"أخبار مخيفة"

منظمة بيو سويس، الجهة الرئيسية العاملة في هذا القطاع، وصفت هذه الأخبار بالمخيفة. وطالبت المنظمة بفرض قيود أكثر صرامة على المبيدات الضارة. من جهته أكد المكتب الفدرالي للزراعة أن ثلاثة من المواد الخمسة الموجودة في التربة الزراعية هي محظورة بالفعل الآن.

يُذكر أن إجمالي مبيعات الأغذية العضوية تجاوز 3 مليارات فرنك سويسري (ما يعادل 3 مليارات دولار) العام الماضي في سويسرا. ويشتري أكثر من نصف المستهلكين الأطعمة العضوية عدة مرات في الأسبوع، حسب منظمة Bio Suisse. هذا وتمثل الزراعة العضوية 15.4 ٪ من حجم الأراضي الزراعية المستخدمة في البلاد.

وتقع المناطق الوسطى السويسرية بين تلال جورا وجبال الألب، وهي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في البلاد. المنطقة تضم كانتونات زيورخ وتورغاو وجنيف، وتحتضن مساحات شاسعة من لوتسيرن وآرغاو وسولوتورن وبرن وفريبورغ وفو، بالإضافة إلى جيوب أصغر في نيوشاتيل وتسوغ وشفيتس وسانت غالن وشافهاوزن.​​​​​​​



Keystone-SDA/ds/ م.ا.

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