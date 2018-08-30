هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 02:22 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:22

يدفع العديد من سكان سويسرا رسوم تأمينات صحية تكميلية لتغطية بعض المسائل غير المشمولة بالتأمين الصحي الإلزامي كالرعاية الصحية في المستشفيات وتكاليف علاج الأسنان.

(© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER)

يُنفق السويسريون من جيوبهم على الرعاية الصحية أكثر من سكان أي دولة أخرى في العالم، وفقا لمسح أنجزه موقع "كومباريس" المتخصص في مقارنة الأسعار والتكاليف. كما اتضح أن مُوفري أصناف التأمين الصحي التكميلي هم أكبر المستفيدين من الظاهرة.

المسح الذي قام به موقع "كومباريسرابط خارجي" توصّل إلى أن السويسريين دفعوا بأنفسهم 24 مليار فرنك من أصل 80 مليار فرنك تمثل إجمالي النفقات الصحية المُسجّلة في الكنفدرالية سنة 2016.

التحقيق أفاد أيضا أن النفقات الصحية التي تغطيها الأسر بشكل مباشر استمرت في الإرتفاع منذ عام 2012. وقد توزعت كالآتي: 5.5 مليار فرنك خُصّصت للرعاية في الإقامات المُخصّصة للمُسنّين، و2.8 مليار فرنك دُفعت لتسديد فواتير أطباء الأسنان، و 1.6 مليار فرنك لاقتناء الأدوية.

وفيما استمرت عائدات شركات التأمين المتأتية من أقساط الرعاية الصحية التكميلية في الإرتفاع بنسق تصاعدي، لم ترتفع المستحقات التي دفعتها بناء على التأمينات التكميلية لعملائها إلا بشكل معتدل. ففي الفترة الفاصلة بين عامي 2008 و2016، زادت إيرادات أقساط التأمينات الصحية التكميلية بمبلغ 865 فرنك لتستقر في حدود 6،6 مليار فرنك، في حين لم ترتفع قيمة تسديد التكاليف الصحية للعُملاء إلا بـ 353 مليون فرنك فحسب لتبلغ حوالي 4.7 مليار فرنك، كما توصلت إليه نتائج المسح. وهو ما يعني أن قطاع التأمينات الصحية حقق خلال السنوات الماضية ربحًا جيّدًا.

في سويسرا، ينص القانون على أن التأمين الصحي الأساسي إلزاميّ لجميع السكان. وتبعا لذلك، يجب على جميع شركات التأمين الخاصة تقديم نفس التغطية الصحية الأساسية، ولا يُسمح لها بجني أي أرباح منها. في الوقت نفسه، يُمكن لها تحقيق أرباح من خلال خُطط التأمين الصحي التكميلية التي تقترحها على عملائها.

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في السياق، يقول بيوس غيغر، الخبير الإقتصادي ومُعدّ التقرير النهائي للمسح الذي أنجزه موقع "كومباريس" إن احتياجات السكان تتعدّى بكثير مقتضيات التغطية الصحية الأساسية، وأضاف أن عددا كبيرا من السويسريين مُستعدون لدفع تكلفة التأمينات الصحية الإضافية (غير الإلزامية).

في المقابل، أشار فيليكس شنويلي، الخبير في مجال التأمينات الصحية لدى موقع "كومباريس" إلى أن شركات التأمين بحاجة إلى أن تكون مُبتكرة، وإلا فإنها قد تبدأ في خسارة هذه السوق المُربحة..

SDA-ATS/RTS/ك.ض

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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