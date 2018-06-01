هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 04:15 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 16:15

تكلفة ترميم قاعة مراقبة الجوازات وآلات المسح الضّوئيّ تصل إلى 8 مليون فرنكاً (8,1 مليون دولاراً).

(Keystone)

فتحت قاعة مراقبة الجوازات الجديدة في مطار زيورخ أبوابها في أوقات الإجازة الصّيفيّة. وبعد فترة تجريبيّة ناجحة لثمانية أجهزة آلية لمراقبة الجوازات، قام المطار بزرع خمسة أخرى وسيتمّ تشغيل ستّة إضافيّة من قبل حرس الحدود.

مُشغّل المطار قرر تحديث قاعة مراقبة الجوازات لأنّ الزّيادة المطّردة في أعداد المسافرين أدّت إلى اكتظاظها وبلوغها سعتها القصوى في فترات الذّروة. وقد تمّ القيام بالعمل بالتّعاون مع شرطة كانتون زيورخ المسؤولة عن تأمين المراقبة الحدوديّة في أكبر مطار سويسري.

+ اقرأ المزيد عن الفترة التّجريبيّة لنظام مراقبة الجواز الآلي في مطار زيورخ

"كانت هذه الفترة التّجريبيّة الّتي بدأت في خريف العام الماضي ناجحة، كما كانت تجربة الزّوّار وردود أفعالهم إيجابيّة"، هذا ما صرّحت به إدارة مشغّل المطار وشرطة الكانتون يوم الثّلاثاء 29 مايو 2018. أما الهدف من استخدام النظام الجديد فيتلخص في "جعل السّفر أكثر نجاعة بالنّسبة للمسافرين"، كما قال الطرفان.

تبعا لذلك، سيكون للمسافرين الّذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة (18) والحاملين لجوازات سفر سويسريّة أو للبلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أو في الرّابطة الأوروبيّة للتّبادل التّجاريّ الحرّ (EFTA) حرّيّة استخدام الماسحات الضّوئيّة بدلاً من عرض جوازاتهم على ضباط المراقبة الحدوديّة.

في السياق، لن يكون هناك تخزين للمعلومات وسيكون استخدام هذه الآلات اختياريّا، حيث سيكون بإمكان المسافرين استخدام شبابيك مراقبة الجوازات بلا قيود إضافيّة.

إجمالا، بلغت تكلفة تهيئة قاعة مراقبة الجوازات والآلات الماسحة في مطار زيورخ ثمانية ملايين فرنك،وسيقوم مشغّل المطار والجهات المسؤولة في الكانتون وصندوق الأمن الدّاخليّ التّابع للمفوّضيّة الأوروبيّةرابط خارجي بتغطية الجزء الأكبر منها.

SDA-ATS/ ث.س

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