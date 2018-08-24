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فساد مزمن صفقات غير قانونية تلقي بظلالها على قطاع البناء في سويسرا

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Construction workers with Alps in background

وفق توقعات "كريدي سويس"، سوف تتباطئ الإستثمارات في قطاع الإنشاء والتعمير خلال عام 2018.

(Keystone)

نشرت لجنة المنافسة السويسرية (كومكو) يوم الخميس 23 أغسطس 2018 تقريرا من 300 صفحة حول الطرق غير القانونية في ضبط مناقصات في المناطق الجبلية السويسرية.

ويوضّح التقرير بالتفصيل كيف تلاعبت شركات البناء في منطقة أونغادين السفلى، الواقعة جنوب شرق البلاد، بصفقات في قطاعي البناء والأشغال العامة على امتداد سنوات عديدة. 

وتعتبر هذه أهم عملية تلاعب وغش يُعلن عنها في قطاع البناء في سويسرا حتى الآن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية (SDA-ATS). 

وكانت لجنة المنافسة السويسرية قد أعلنت في نهاية شهر أبريل الماضي أنها بصدد انزال عقوبات بسبع شركات إنشاء وتعمير تقدّر قيمتها ب 7.5 مليون فرنك. 

ولايزال هناك قراران إضافيان معلقان أُجّل تنفيذهما إلى عام 2019 في انتظار صدور حكم قضائي من المحكمة الفدرالية، وفق ما أعلن عنه فرنز شتوسي، نائب مدير شركة كومكو.

SDA-ATS/ds

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