هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 01:23 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:23

وفق توقعات "كريدي سويس"، سوف تتباطئ الإستثمارات في قطاع الإنشاء والتعمير خلال عام 2018. (Keystone)

نشرت لجنة المنافسة السويسرية (كومكو) يوم الخميس 23 أغسطس 2018 تقريرا من 300 صفحة حول الطرق غير القانونية في ضبط مناقصات في المناطق الجبلية السويسرية.

ويوضّح التقرير بالتفصيل كيف تلاعبت شركات البناء في منطقة أونغادين السفلى، الواقعة جنوب شرق البلاد، بصفقات في قطاعي البناء والأشغال العامة على امتداد سنوات عديدة.

وتعتبر هذه أهم عملية تلاعب وغش يُعلن عنها في قطاع البناء في سويسرا حتى الآن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية (SDA-ATS).

وكانت لجنة المنافسة السويسرية قد أعلنت في نهاية شهر أبريل الماضي أنها بصدد انزال عقوبات بسبع شركات إنشاء وتعمير تقدّر قيمتها ب 7.5 مليون فرنك.

ولايزال هناك قراران إضافيان معلقان أُجّل تنفيذهما إلى عام 2019 في انتظار صدور حكم قضائي من المحكمة الفدرالية، وفق ما أعلن عنه فرنز شتوسي، نائب مدير شركة كومكو.

SDA-ATS/ds

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة صفقات غير قانونية تلقي بظلالها على قطاع البناء في سويسرا 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:23 نشرت لجنة المنافسة السويسرية (كومكو) يوم الخميس 23 أغسطس 2018 تقريرا من 300 صفحة حول الطرق غير القانونية في ضبط مناقصات في المناطق الجبلية السويسرية. ويوضّح التقرير بالتفصيل كيف تلاعبت شركات البناء في منطقة أونغادين السفلى، الواقعة جنوب شرق البلاد، بصفقات في قطاعي البناء والأشغال العامة على امتداد سنوات عديدة. وتعتبر هذه أهم عملية تلاعب وغش يُعلن عنها في قطاع البناء في سويسرا حتى الآن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية (SDA-ATS). وكانت لجنة المنافسة السويسرية قد أعلنت في نهاية شهر أبريل الماضي أنها بصدد انزال عقوبات بسبع شركات إنشاء وتعمير تقدّر قيمتها ب 7.5 مليون فرنك. ولايزال هناك قراران إضافيان معلقان أُجّل تنفيذهما إلى عام 2019 في انتظار صدور حكم قضائي من المحكمة الفدرالية، وفق ما أعلن عنه فرنز شتوسي، نائب مدير شركة كومكو.