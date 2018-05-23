هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 12:49 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:49

تقول منظّمة عين العامّة "Public Eye" غير الرّبحيّة إنّ صناعة الأدوية مسؤولة عن انفجار أسعار أدوية العلاج الجديدة.

(Keystone)

ترى منظّمة "عين الجمهور" (Public Eye) غير الرّبحيّة بأنّه يجب على السّلطات السّويسريّة التّصرّف من أجل جعل العقاقير المنقذة للحياة رخيصة الثّمن وسهلة المنال وذلك من خلال اعتماد "تراخيص إجبارية".

وفي تقرير نشرته المنظّمة غير الحكومية يوم الثّلاثاء 22 مايو 2018 بعنوان "احموا المرضى لا براءات الإختراع"، انتقدت النّموذج السّويسريّ للتسعير في مجال صناعة الأدوية.

وبحسب هذه المنظّمة غير الرّبحيّة السّويسريّة فإنّه "يُمكن لشركات صناعة الأدوية تحديد الأسعار كما تشاء، مدعومة باحتكار وامتياز السّوق".

منظّمة "عين الجمهوررابط خارجي" أشارت أيضا إلى أنّ صناعة الأدويةرابط خارجي مسؤولة عن انفجار أسعار الأدوية العلاجيّة الجديدة وبشكل خاص أدوية علاج السّرطان، مع تداعيات تمسّ المرضى في شتى أنحاء العالم.

المنظمة أطلقت حملة "أدوية معقولة الثّمنرابط خارجي" للضغط على الحكومة الفدراليّة من أجل إصدار "تراخيص إجبارية"، وهي عبارة عن أداة تتيح إمكانية إدخال أدوية جنيسة رخيصة إلى السوق على الرغم من وجود براءة الإختراع الخاصة بها.



في هذا الصدد، ترى منظّمة "عين الجمهور" أنّ الحكومة السّويسريّة تقدم منذ وقت طويل مصالح صناعة الأدوية على مصالح المرضى، ليس فقط على المستوى السّويسريّ وإنّما على مستوى العالم.

كما اتهمت السّلطات بأنّها متأثرة "بالضغط العنيف (عن طريق اللوبيات) الذي تمارسه الشركات الكبيرة التي تتخذ من بازل مقراً لها"، المسؤولة (أي الشركات) عن الإرتفاع الهائل للأسعار.



في تقريرها، أشارت "عين الجمهور" إلى أنّ فرض "تراخيص إجبارية" في سويسرا سيُضفي قدرا أكبر من الإستدامة على نظام الرّعاية الصّحيّة السّويسريّ، كما "سيبعث بإشارة قوية إلى المجتمع الدولي، وسيسمح بوصول ملايين البشر إلى الأدويّة الأساسية".

يجدر التذكير بأن هذا النداء يحظى بالدّعم من قبل الرابطة السويسرية للسرطان ومن طرف العديد من الخبراء في هذا المجال وسياسيين معروفين على غرار رئيسة الكنفدرالية السابقة روت درايفوس.



swissinfo.ch/ ث.س

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة حملة سويسرية لجعل العقاقير المنقذة للحياة في المتناول 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:49 ترى منظّمة "عين الجمهور" (Public Eye) غير الرّبحيّة بأنّه يجب على السّلطات السّويسريّة التّصرّف من أجل جعل العقاقير المنقذة للحياة رخيصة الثّمن وسهلة المنال وذلك من خلال اعتماد "تراخيص إجبارية". وفي تقرير نشرته المنظّمة غير الحكومية يوم الثّلاثاء 22 مايو 2018 بعنوان "احموا المرضى لا براءات الإختراع"، انتقدت النّموذج السّويسريّ للتسعير في مجال صناعة الأدوية. وبحسب هذه المنظّمة غير الرّبحيّة السّويسريّة فإنّه "يُمكن لشركات صناعة الأدوية تحديد الأسعار كما تشاء، مدعومة باحتكار وامتياز السّوق". منظّمة "عين الجمهور" أشارت أيضا إلى أنّ صناعة الأدوية مسؤولة عن انفجار أسعار الأدوية العلاجيّة الجديدة وبشكل خاص أدوية علاج السّرطان، مع تداعيات تمسّ المرضى في شتى أنحاء العالم. المنظمة أطلقت حملة "أدوية معقولة الثّمن" للضغط على الحكومة الفدراليّة من أجل إصدار "تراخيص إجبارية"، وهي عبارة عن أداة تتيح إمكانية إدخال أدوية جنيسة رخيصة إلى السوق على الرغم من وجود براءة الإختراع الخاصة بها. في هذا الصدد، ترى منظّمة "عين الجمهور" أنّ الحكومة السّويسريّة تقدم منذ وقت طويل مصالح صناعة الأدوية على مصالح المرضى، ليس فقط على المستوى السّويسريّ وإنّما على مستوى العالم. كما اتهمت السّلطات بأنّها متأثرة "بالضغط العنيف (عن طريق اللوبيات) الذي تمارسه الشركات الكبيرة التي تتخذ من بازل مقراً لها"، المسؤولة (أي الشركات) عن الإرتفاع الهائل للأسعار. في تقريرها، أشارت "عين الجمهور" إلى أنّ فرض "تراخيص إجبارية" في سويسرا سيُضفي قدرا أكبر من الإستدامة على نظام الرّعاية الصّحيّة السّويسريّ، كما "سيبعث بإشارة قوية إلى المجتمع الدولي، وسيسمح بوصول ملايين البشر إلى الأدويّة الأساسية". يجدر التذكير بأن هذا النداء يحظى بالدّعم من قبل الرابطة السويسرية للسرطان ومن طرف العديد من الخبراء في هذا المجال وسياسيين معروفين على غرار رئيسة الكنفدرالية السابقة روت درايفوس.