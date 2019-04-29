هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 04:28 م

في كل عامين، تقام بطولة العالم لسباق "التراكاسيه" Tracasset في مدينة "ايبيس" Epesses الواقعة في كانتون فو المشهور بصناعة النبيذ في سويسرا.

Tracasset هي مركبة صغيرة بمحركات يستخدمها صانعو النبيذ للتتنقل بين مزارع الكروم التابعة لهم.

عُقد السباق الأول في عام 1956، ثم اختفى هذا الحدث لفترة من الوقت ولكنه انبعث من جديد قبل عشرين عامًا. وهو يبدأ عادة باستعراض موكب من المركبات المزينة والطريفة أحيانا، ثم ينطلق السباق.

هذا العام، شاركت في البطولة العالمية حوالي 33 مركبة مزخرفة وملونة اتجهت كلها صوب الأسفل عبر ممرات مزارع الكرم بسرعة تصل إلى 25 كيلومتر في الساعة.



في الوقت نفسه، اكتظت الممرات المتعرجة وسط مزارع الكروم المطلة على بحيرة ليمان بآلاف المتفرجين الذين يهتفون مُشجعين للفرق المتنافسة.





swissinfo.ch/ا.م

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