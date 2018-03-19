هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 04:46 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:46

اليوم 19 مارس، يحتفل عالم اللاهوت الكاثوليكي السويسري هانس كونغ المثير للجدل والمعروف بصراحته بعيد ميلاده التسعين.

باعتباره كاهنا، عمل كونغ أستاذاً لعلم اللاهوت في جامعة توبينغن بألمانيا. كما تقلد منصب مستشار لاهوتي للمجمع الفاتيكاني الثاني (1962-1965)، وكان أول عالم دين كاثوليكي كبير يرفض العصمة البابوية. وفي عام 1979، ألغى الفاتيكان حقه في تدريس اللاهوت الكاثوليكي.

في عام 1995، أنشأ كونغ مؤسسة الأخلاقيات العالميةرابط خارجي، التي تهدف إلى مساعدة الأطفال على تعلم القواعد الأخلاقية الأساسية وفهم القيم.

في مسيرته الطويلة، تحصل كونغ على العديد من الجوائز تقديرا لأبحاثه وأعماله الفكرية، من بينها جوائز "ليف-كوبيليف" و "السلام البوذي" وجائزة "التعليم عبر الأديان". كما كتب وشارك في تأليف العديد من الكتب باللغتين الألمانية والإنجليزية.



في التقرير التالي الذي نشرته swissinfo.ch في شهر فبراير 2006، اعتبر هانس كونغ الناشط في مجال الحوار بين الأديان أن الإحتجاجات العالمية ضد رسوم الكاريكاتور المتعلقة بالنبي محمد "ليست صراعا بين الثقافات" مؤكدا أن "الثقافات لا تخوض حروبا"، وأضاف محذرا في تصريحات لإذاعة ألمانية أن "انتهاج سياسة خاطئة قد يُضفي مزيدا من المصداقية على هذه النظرية ويحولها إلى بديهية قابلة للتطبيق".



قضية الرسوم المُسيئة هانس كونغ يُشدد على "مسؤولية" وسائل الإعلام أوضح عالم الدين الكاثوليكي السويسري هانس كونغ Hans Kung في تصريح لإذاعة محلية المانية بأن الإحتجاجات العالمية ضد رسوم الكاريكاتور المتعلقة بالنبي ...

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