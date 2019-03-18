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تاريخ وأديان

إمارة ليختنشتاين كيف انتقل هذا البلد من الفقر إلى الغنى والتقدم؟

Ackerarbeitauf dem Feld.

راهبة تساعد في حرث الأرض، 1942. 

Mann in Uniform

موظف جمارك، 1942.

Traktorfahrer

الفلاحة، 1942.

الأطفال

 خلال الحرب العالمية الثانية كان هناك طلب كبير على الأيدي العاملة، بما في ذلك الأطفال، 1942. 

Zwei Strassenarbeiter vor Felswand

عمال بناء، 1942. 

مزارعة تقود عربة يجرها البقر. 

مزارعة تقود عربة يجرها البقر. 

جندي من إمارة ليختنشتاين

 "آخر جندي من إمارة ليختنشتاين"، صورة غير مؤرخة حوالي عام 1945، إمارة ليختنشتاين.

نساء يرتدين الملابس التقليدية

نساء يرتدين الملابس التقليدية خلال احتفال بالأمير الحاكم فرانز يوزيف الثاني ، 29 مايو 1939، فادوز.

الألعاب النارية خلفية القلعة

في مساء 15 أغسطس 1978، احتفلت إمارة ليختنشتاين في فادوز بالذكرى الأربعين لحكم الأمير فرانز يوزيف الثاني. عرض للألعاب النارية أمام القلعة.

Schwarzweiss Fotogalerie aus den 40ziger Jahren aus Liechtenstein

 تأسست أولى الشركات الصناعية في إمارة ليختنشتاين خلال الحرب العالمية الثانية. وجلبت فترة ما بعد الحرب الكثير من التغييرات معها وتحولت إمارة ليختنشتاين من دولة زراعية فقيرة إلى مركز للصناعات والخدمات.

حملت موجة التصنيع معها طفرة في الصناعات المعدنية والهندسية. ونتيجة لذلك، تحول الكثيرون من سكان ليختنشتاين من الزراعة إلى الإنتاج الميكانيكي. حدثت الطفرة الأولى في صناعة الخدمات المالية في الخمسينيات، ما أدى إلى زيادة نسبة التوظيف بمقدار عشرة أضعاف.

دولة صغيرة بدون ديون

يبلغ عدد سكان الإمارة اليوم 38 ألف نسمة، يعمل معظمهم في قطاع الخدمات. يشتغل ما يقرب من 38 ٪ من السكان في مجالي الصناعة والتجارة. وهذا معدّل عالي نسبيًا، حيث يبلغ في سويسرا حوالي 25٪. ونظرًا لصغر حجم السوق في إمارة ليختنشتاين، فإن الصناعة والتجارة تقومان على التصدير الخارج. تمتلك ليختنشتاين حاليًا أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد وهي واحدة من الدول الخمسة التي ليس لديها ديون.

يُلقي معرض الصور نظرة على ماضي دولة ليختنشتاين وكيفية انتقالها من الزراعة لتتحول إلى واحدة من أكثر البلدان الصناعية المتقدمة في العالم.

(Photopressarchiv/ Keystone (Fotos)

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