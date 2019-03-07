هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2019 03:30 م

إن وجود جنود في لياقة بدنية جيّدة أمر مهمّ بالنسبة للجيش السويسري - وهو ما يعني عددا أقلّ من الإصابات ومن الأشخاص غير المؤهلين للخدمة العسكرية. ولتجاوز ذلك، أطلق الجيش تطبيقا إلكترونيا يساعد الشبان على الإستعداد للقيام بالخدمة الوطنية.

ويستهدف تطبيق sports app “ready #teamarmee”رابط خارجي الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما الذين يرغبون في إعداد أنفسهم بدنيا ونفسيا للإلتحاق عند الوقت المناسب بالتدريبات العسكرية الأساسية.

والخدمة العسكرية في سويسرا هي إلزامية للرجال السويسريين، واختيارية بالنسبة للنساء السويسريات. وعموما تتواصل هذه الخدمة من سن 18 إلى 30 عاما.

وقام الجيش والمكتب الفدرالي للرياضة بتطوير هذا التطبيق. وبإمكان المستخدمين اختيار طبيعة الوظيفة التي ينوون تأديتها ضمن صفوف الجيش، وبالتالي تحضير أنفسهم لذلك بدنيا وذهنيا. على سبيل المثال التدرّب على الدبابات القتالية، ووفقا للإختيار، يقوم التطبيق بعرض برامج رياضية مصممة خصيصا لصاحب الإختيار. ومثل باقي تطبيقات اللياقة البدنية، يقدّم التطبيق #teamarmee نصائح حول التغذية الجيدة ونموذجا لنمط حياة صحي.

ويمكن للمدنيين الذين لا يحتاجون إلى القيام بوظيفة عسكرية كذلك استخدام تطبيق الجيش السويسري، فقط لأنهم يريدون القيام بالتدريب الذي يقترحه عليهم هذا التطبيق.

بثلاث لغات

تم تطوير البرامج الرياضية لهذا التطبيق من قبل خبراء في المدرسة الفدرالية للرياضة، كما يشتمل التطبيق على معلومات حول الدوافع النفسية والقوة الذهنية من وضع علماء النفس والخبراء العسكريين.

ويأمل الجيش في الوصول إلى 200.000 تنزيل لهذا التطبيق خلال السنة الأولى. وهذا التطبيق متاح باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية (ثلاث لغات وطنية رسمية في سويسرا).

Keystone-SDA/ع.ع

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