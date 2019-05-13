هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 12:15 م

سيكون بإمكان مُستخدمي القطار قريبًا الانتقال مباشرة من بحيرة ليمان إلى منتجع إنترلاكن، وذلك بفضل جهاز جديد يستخدم تقنية التكيّف مع عرض السكّة التي يسير عليها أثناء الرحلة. ويُعتبر جهاز تبديل القياس هذا الأول من نوعه في العالم.

يعشق السياح الأجانب السفر بالقطار عبر جبال الألب السويسرية، لكن الأمر يرتبط أحياناً ببعض الصعوبات جراء اضطرارهم لتغيير القطارات أثناء الرحلة، وبالأخص عندما يحملون معهم الكثير من الأمتعة، مما يتسبب لهم ببعض المتاعب.

في الوقت الحالي، يتعيّن على ركاب قطار "المعبر الذهبي" أو "غولدن باس" (GoldenPassرابط خارجي) الشهير الرابط بين منتجعي مونترو وإنترلاكن النزول من قطار والصعود في آخر، حيث لا يمكن لقطارات المسارات الضيقة للشركة الأولى السير على المسارات العادية للشركة الثانية. ولكن اعتبارًا من ديسمبر 2020، ستستخدم قطارات "غولدن باس" هذه التقنية الجديدة. بالمناسبة، لن تكون القطارات مباشرة فحسب، بل ستتوفر فيها أيضًا مساحة أكبر للأمتعة.

تقنية (gismo) هي تسمية الإختراع الجديد الذي صُمّم خصيصا للقطارات السويسرية ليُمكّنها من السفر دون توقف عبر جبال الألب.

(RTS)





Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك