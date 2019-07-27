هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يوليو, 2019 11:00 ص

مرّة كل عام، وفي آخر يوم أربعاء من شهر أبريل، تتحول ساحة القصر الفدرالي في برن إلى حديقة كبيرة غنّاء، يُعرَض فيها ما يزيد عن 400 نوع من النباتات البرية وشتلات لنحو 150 صنفاً مختلفاً من الخضراوات والفواكه، جميعها من سويسرا.

في صباح يوم الأربعاء هذا، وبُعيد السادسة صباحاً بقليل، تبدأ العديد من المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة، والمعاهد الزراعية، وأصحاب الحدائق، والبستانيات والبستانيين بنصب أكشاكهم، وعَرض مُختلف النباتات البرية، والفواكه، والتوابل، والزهور والمُستحضرات المصنوعة من الحيوانات البرية. أما تنسيق وتنظيم هذه السوق فيتم من قبل جمعية "بيو تيرّا" (Bio TERRA)، التي تروج لأساليب الزراعة العضوية والطبيعية.

في سويسرا، وكما هو الحال في العديد من بلدان العالم الأخرى، أدّى التطور الصناعي الكبير والتوسع العمراني السريع، والإنتاج الزراعي المُكَثَّف إلى استمرار اختفاء العديد من الموائل الطبيعية ومعها أعداد كبيرة من أنواع الحيوانات والنباتات. لذا، وبحسب القائمين على السوق، يهدف هذا التجمع المقام قُبالة القصر الفدرالي ببرن إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وحثّ الأشخاص على التفكير في مُستقبل الإنسانية، حيث تلعب جميع النباتات والحشرات، وبمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها، دوراً بالغ الأهمية في النظام البيئي بوصفها جزء من السلسلة الغذائية.

لقد بات عددٌ كبيرٌ من النحل البري - وهو أكثر أنواع النحل شيوعاً - مُهَدَّدا بخطر الانقراض اليوم. وعلى الرغم من عدم انتاج بعض مجموعات هذا الصنف من النحل للعسل، إلا أن دور هذه الحشرة في التوازن البيئي للأرض حاسم جداً. ووفقاً لأحد النحّالين المشاركين في هذا السوق السنوي، يتحمل النحل البري مسؤولية تلقيح نحو سدس النباتات المُزهرة في العالم.

وكما يشير بستاني آخر، تؤثر جميع الكائنات الحية على النظام البيئي والسلسلة الغذائية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكما يقول: "لا تزال العديد من جوانب التوازن البيئي مجهولة حتى يومنا هذا. فلولا وجود الحشرات، لما توفر للطيور ما يكفي من الغذاء، كما ان انخفاض أعداد الطيور سوف يُعَرِّض أنواع الحيوانات التي تتغذى عليها إلى خطر الانقراض... ان هذا التفاعل التسلسلي سوف يدرك البشر عاجلاً أم آجلاً، وحينئذٍ، سوف يدفعون ثمن الأضرار التي يلحقونها بالطبيعة اليوم".

لهذه الاسباب تشكل حماية التنوع البيولوجي لكوكبنا والحفاظ على توازنه البيئي أهمية بالغة لمستقبل البشرية.



ملفات الوجه البري لسويسرا في هذه السلسلة من المقالات والمواد المتنوعة، نقدم لكم معلومات ضافية عن بعض الأنواع الحيوانية والنباتية الأكثر شهرة في سويسرا.



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