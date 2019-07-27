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الحياة في جبال الألب

تنوع بيولوجي سوق للنباتات البرية في ساحة القصر الفدرالي

سوق في الهواء الطلق

تتحول ساحة القصر الفدرالي في آخر يوم أربعاء من شهر أبريل إلى حديقة للنباتات البرية.

سوق

يتوافد الزوار من جميع أنحاء سويسرا منذ الصباح الباكر. وبطبيعة الحال، سوف يكون لمؤسسة حماية البيئة "بروناتورا" حضور في هذا السوق أيضاً.

سوق

يتيح تصميم الحدائق بهذا الشكل التمتع بقدر أكبر من البيئة الطبيعية. ولا توفر شقوق هذا الجدار الصخري الحماية للحشرات والأفاعي والسحالي فحسب، بل تمكنها من بناء أعشاشها أيضاً.

حديقة في قلب العاصمة برن

حديقة في قلب العاصمة برن.

نباتات برية

لا يدرك العديد من الاشخاص الأهمية الكبيرة للحيوانات والنباتات البرية بالنسبة للنظام البيئي. وبدلاً من غَرس شجيرة فورسيثيا مثلاً - وهي جميلة بدون شك - من الأفضل زراعة النباتات المحلية.

العديد من زوار هذا السوق هم من المزارعين المحترفين.

العديد من زوار هذا السوق هم من المزارعين المحترفين.

نباتات مصففة داخل صندوق
نفايات خشبية ونباتية

تساهم النفايات الخشبية وأوراق الأشجار في إثراء البيئة الطبيعية حولنا؛ فالحدائق الطبيعية لا تكون مشذبة بعناية. بهذه الفكرة تحاول مدرسة للبستنة الطبيعية من بلدة تون (كانتون برن) إثارة إهتمام الشباب في السوق.

سوق النباتات البرية

طيور وحشرات وفراشات متنوعة تبني أعشاشها على الاشجار في هذه النموذج المحاكي لحديقة طبيعية.

داخل سوق النباتات البرية
معرض برن للنباتات البرية

إسداء المشورة من قبل المتخصصين مُتَضَمّن في سعر الأصيص.

سوق برن للنباتات البرية

يُمكن لشتلة واحدة أن تنتج من 30 إلى 40 حبة طماطم.

سوق برن للنباتات البرية

عش دبابير نادر جداً. هذا العش ليس مليئاً بالعسل، لكنه مخصّص لسكن الدبابير فقط، التي تستخدم لعابها ولحاء الأشجار في بنائه.

سوق برن للنباتات البرية

بإمكان القُندُس أن يَقطَع شجرة بِسُمك ذراع انسان في غضون دقيقتين فقط. لذا تلعب نشاطاته دوراً هاماً في النظام البيئي.

سوق برن للنباتات البرية

تعتبر سويسرا زهرة "إيديلفايس" رمزاً وطنياً. لكن هذه الزهرة التي أدرِجَت ضمن الأصناف النباتية المحميّة في البلاد لا تُشاهد إلا نادراً. وبسبب احتوائها على مواد يَشتد الطلب عليها في سوق المستحضرات التجميلية، يتم تكثيرها اليوم في مزارع خاصة.

سوق برن للنباتات البرية

من أجل إنتاج كيلوغرام واحد من العسل الطبيعي، يحتاج سرب النحل إلى البحث عن حوالي 15مليون زهرة.


سوق برن للنبات البرية
أصناف متعددة من النحل

هل تعلم أن هناك أكثر من 600 نوع من النحل البري في جميع أنحاء العالم؟

سوق برن للنباتات البرية

يُعتَبَر سوق النباتات البرية بمثابة الجنّة بالنسبة للمُستهلكين المُدركين لأهمية حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي.

معرض صور عن سوق للنباتات البرية يُقام سنويا في ساحة القصر الفدرالي

مرّة كل عام، وفي آخر يوم أربعاء من شهر أبريل، تتحول ساحة القصر الفدرالي في برن إلى حديقة كبيرة غنّاء، يُعرَض فيها ما يزيد عن 400 نوع من النباتات البرية وشتلات لنحو 150 صنفاً مختلفاً من الخضراوات والفواكه، جميعها من سويسرا.

في صباح يوم الأربعاء هذا، وبُعيد السادسة صباحاً بقليل، تبدأ العديد من المنظمات غير الربحية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة، والمعاهد الزراعية، وأصحاب الحدائق، والبستانيات والبستانيين بنصب أكشاكهم، وعَرض مُختلف النباتات البرية، والفواكه، والتوابل، والزهور والمُستحضرات المصنوعة من الحيوانات البرية. أما تنسيق وتنظيم هذه السوق فيتم من قبل جمعية "بيو تيرّا" (Bio TERRA)، التي تروج لأساليب الزراعة العضوية والطبيعية.

في سويسرا، وكما هو الحال في العديد من بلدان العالم الأخرى، أدّى التطور الصناعي الكبير والتوسع العمراني السريع، والإنتاج الزراعي المُكَثَّف إلى استمرار اختفاء العديد من الموائل الطبيعية ومعها أعداد كبيرة من أنواع الحيوانات والنباتات. لذا، وبحسب القائمين على السوق، يهدف هذا التجمع المقام قُبالة القصر الفدرالي ببرن إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وحثّ الأشخاص على التفكير في مُستقبل الإنسانية، حيث تلعب جميع النباتات والحشرات، وبمختلف أشكالها وأنواعها وأحجامها، دوراً بالغ الأهمية في النظام البيئي بوصفها جزء من السلسلة الغذائية.

لقد بات عددٌ كبيرٌ من النحل البري - وهو أكثر أنواع النحل شيوعاً - مُهَدَّدا بخطر الانقراض اليوم. وعلى الرغم من عدم انتاج بعض مجموعات هذا الصنف من النحل للعسل، إلا أن دور هذه الحشرة في التوازن البيئي للأرض حاسم جداً. ووفقاً لأحد النحّالين المشاركين في هذا السوق السنوي، يتحمل النحل البري مسؤولية تلقيح نحو سدس النباتات المُزهرة في العالم.

وكما يشير بستاني آخر، تؤثر جميع الكائنات الحية على النظام البيئي والسلسلة الغذائية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكما يقول: "لا تزال العديد من جوانب التوازن البيئي مجهولة حتى يومنا هذا. فلولا وجود الحشرات، لما توفر للطيور ما يكفي من الغذاء، كما ان انخفاض أعداد الطيور سوف يُعَرِّض أنواع الحيوانات التي تتغذى عليها إلى خطر الانقراض... ان هذا التفاعل التسلسلي سوف يدرك البشر عاجلاً أم آجلاً، وحينئذٍ، سوف يدفعون ثمن الأضرار التي يلحقونها بالطبيعة اليوم".

لهذه الاسباب تشكل حماية التنوع البيولوجي لكوكبنا والحفاظ على توازنه البيئي أهمية بالغة لمستقبل البشرية.

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الوجه البري لسويسرا

في هذه السلسلة من المقالات والمواد المتنوعة، نقدم لكم معلومات ضافية عن بعض الأنواع الحيوانية والنباتية الأكثر شهرة في سويسرا.

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