كريستوف بلوخر، الأب الروحي لحزب الشعب السويسري وابنته ماغدالينا مارتولّو بلوخر يتأملان القصر الفدرالي. السيدة ماغدالينا خلفت قبل سنوات والدها في إدارة مجموعة EMS Chemie وفي شهر أكتوبر 2015 تمكنت من دخول البرلمان.

"في يوم ما، سيكون كل هذا ملكا لك" "ناقص 20% .. الضريبة على المواريث" © TOMZ Tom Künzli

أمواج المهاجرين تصل أوروبا، لكن القارة العجوز تُشيح ببصرها ناظرة إلى مكان آخر.

يوم 9 ديسمبر، انتخب البرلمان غي بارمولان، من حزب الشعب السويسري، وزيرا في الحكومة الفدرالية. الوزير الجديد يعمل في مجال زراعة الكروم.

مولنبيك، أحد أحياء العاصمة البلجيكية بروكسل الذي نُسجت فيه بعض الخيوط المؤدية إلى هجمات باريس. فجأة، أصبح "تان تان"، البطل الأشهر للقصص المصورة البلجيكية فاقدا للبصر.

أخطبوط غوغل ينشر مخالبه في شتى أنحاء العالم، وقزم يُحاول لدغه أو إيلامه. شركة سويس كوم swisscom المالكة لموقع وبوابة local.ch تقوم بمحاولة يائسة لمقاومة هيمنة الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات.

رجلان يُمسكان بتلابيب القصر الفدرالي، مقر الحكومة والبرلمان الفدراليين. يحمل أحدهما محفظة طُبع عليها "كازاخستان" في إشارة إلى أنشطة يلفها قدر لا بأس به من الغموض تقوم بها مجموعات ضغط تابعة لهذا البلد الآسيوي لدى بعض السياسيين السويسريين.

فضيحة نهاية موسم الصيف: عشرات الآلاف من سيارات فولكسفاغن الألمانية الصنع جُهّزت بأداة صُمّمت لمغالطة الأجهزة التي تقوم بإجراء الإختبارات الخاصة بمكافحة التلوث.

يُظهر الرسم طائرة شمسية مشابهة لأنموذج "سولار إمبولس" – التي أثارت محاولتها القيام برحلة حول العالم اهتماما واسعا من طرف وسائل الإعلام في عام 2015 – في سياق الإشارة إلى الصعوبات التي يُواجهُها الخضر الليبراليون (GLP هي الحروف التي ترمز إلى اسم الحزب بالألمانية)، ممثلين في هذا الرسم برئيسهم مارتين باوملي. ففي الوقت الذي شكلت فيها نتائجه مفاجأة في انتخابات 2011 البرلمانية، خسر الحزب هذا العام خمسة من مقاعده الثلاثة عشر، بعد أن تعرضت مبادرة شعبية أطلقها لفرض ضريبة جديدة على استهلاك الطاقة لرفض هائل من طرف الناخبين.

"ربيع في سويسرا!... في كل أنحاء سويسرا؟" © SWEN Silvan Wegmann

تمكنت أحزاب اليمين عموما، واليمين المحافظ ممثلا في حزب الشعب السويسري بشكل خاص من تحقيق فوز مثير في الإنتخابات العامة التي جرت في شهر أكتوبر. هذا الرسم يُظهر هيلفيتسيا، التي ترمز إلى الكنفدرالية، وهي بصدد الإنزلاق فوق خشبة مسنودة من طرف كريستوف بلوخر، مُنظّر حزب الشعب وزعيمه الكاريزمي والنائب الجديد روجيه كوبّل، الذي يُعتبر ابنه الروحي.

"من المنتظر حدوث انزلاق جديد نحو اليمين خلال الإنتخابات" "نعم، نعم، هذا ممكن" © Carlo Schneider

سيبقى 2015 في سجلات التاريخ بوصفه العام الذي حاول فيه البعض اغتيال عالم الكاريكاتير. ففي يوم 7 يناير، اقتحم إرهابيان قاعة التحرير في مقر أسبوعية "شارلي هبدو" في باريس وقتلا 12 شخصا.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2016 11:00 ص 04 يناير 2016 - آخر تحديث - 11:00

موجات الهجرة، الهجمات الإرهابية، الإنتخابات الفدرالية، الفضائح المتتالية في "الفيفا"... فعلا، لقد كانت السنة المنصرمة حافلة بالمواضيع المُلهمة لرسامي الكاريكاتير في الصحافة السويسرية.



منذ عام 2008، يعرض حوالي خمسون رساما كاريكاتوريا سنويا رسوماتهم الأبرز في إطار معرض "Gezeichnetرابط خارجي" الذي ينتظم هذه السنة للمرة الأولى في متحف الإتصالات بمدينة برن. ومنذ عام 2012، أصبح الزوار مدعُوّين لاختيار الرسم المميز للعام. إضافة إلى ذلك، يحاول المعرض القفز فوق الحدود الثقافية القائمة بين المناطق اللغوية الأربعة في البلاد.



في مقال سابق سلط الأضواء على الصحافة الساخرة في سويسرا، أوضح فيليب كاينيل، أستاذ تاريخ الفن لـ swissinfo.ch أن "الكاريكاتير السويسري ليس على نفس القدر من الشهرة مقارنة بالكاريكاتير البريطاني والفرنسي، لكن أصبحنا نعثر فيه منذ أربعين عاما على الكثير من الرسامين اللامعين الذين يتفاعلون أيضا مع الأحداث الدولية". فعلى سبيل المثال، تنشر صحف شهيرة مثل نيويورك تايمز بانتظام رسوما لفنانين مثل شابات Chappatte، فيما تُعيد "لوكورييه إنترناسيونال" Le Courrier Internationalفي العديد من المناسبات نشر رسوم "ميكس وريميكس" Mix & Remix.



وإذا ما كان عام 2015 ثريا بالأحداث الملهمة فعلا لرسامي الكاريكاتير السويسريين، فقد كانت بداية السنة مأساوية حقا لهذا الصنف من العاملين في المجال الإعلامي بالهجوم الذي تعرضت له هيئة تحرير أسبوعية شارلي هبدو الفرنسية في مقرها وسط العاصمة باريس.



(النص: دانيالي مارياني، swissinfo.ch)

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