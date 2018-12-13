هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 04:23 م

لاشو- دي- فون، مدينة نهضت من تحت الرماد. بعد تعرضها لحريق كارثي في عام 1794، أعيد بناء هذه المدينة السويسرية لتتناسب مع احتياجات صانعي الساعات الذين كانو يعيشون ويعملون هناك، مما جعل منها موقعا فريدا ومتميزا في سويسرا.

وهذه حلقة أخرى من سلسلة "عجائب سويسرا السبعة" من انتاج التلفزيون السويسري الناطق بالإيطالية (RSI)، التي اختارت سبعة أماكن لها ارتباط بأحداث تاريخية وأساطير تشكل جزءً من التراث الثقافي لبلد جبال الألب.

وعلى مرّ التاريخ، قام ألاف الرجال والنساء بترك بصماتهم في أراضي سويسرا ومجتمعها. الجواب عن أسئلة مثل من هم هؤلاء؟، وما هي المعارك التي خاضوها؟، والأفكار الثورية التي اعتنقوها أو التغيّرات الهادئة التي أنجزوها، هو ما يملأ اليوم صفحات كتب التاريخ السويسرية. وآثار هذا التراث الغنيّ كثيرة، بعضها معروف، وبعضها لا يزال مخفيا.

مدينة لاشو- دي - فون، الواقعة في كانتون نوشاتيل، إحدى المواقع السويسرية المسجّلة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 2009، بسبب تخطيطها الحضري الفريد، ما جعل منها مدينة لا مثيل لها.

(RSI, swissinfo.ch)

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