هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 11:00 ص

من نشأة سويسرا من على سهل غروتلي إلى التفاحة التي أصابها السهم الذي أطلقه ويليام تيل، تشترك العديد من الاساطير الاكثر شهرة في سويسرا في شيء واحد يتمثل في المكان الذي ظهرت فيه، والذي يشرف على مشهد رائع لبحيرة لوتسيرن.

على مرّ الزمن، استوطن آلاف الرجال والنساء أراضي سويسرا وشكلوا مجتمعها. وتزخر صفحات كتب التاريخ بالتعريف بهوياتهم، والمعارك التي خاضوها، والأفكار الثورية التي تداولوها، والتغيرات الهادئة التي أدخلوها، ثم توارثتها الأجيال عبر الزمن. وتعد آثار هذا التراث كثيرة وغنية، ولكن بعضها مخفي وغير معروف.

من خلال هذه السلسلة التي أعدّها التلفزيون السويسري الناطق بالإيطالية RSI، وقع الإختيار على سبعة أماكن مرتبطة بالأحداث التاريخية والأساطير التي تشكّل جزءً من التراث الثقافي للبلاد.

في هذه الحلقة نزور سهل روتلي، وهو المكان الذي شهد أداء قسم اليمين الدستوري بين الكانتونات السويسرية الثلاث الاولى، ثم بعد ذلك نزور ساحة البلدة حيث أُلقي القبض على الأاسطورةويليام تيل الذي أُتهم بعد إظهار واجب اللولاء والتقدير تجاه غيسلر، الحاكم المستبد.



(التلفزيون السويسري الناطق بالإيطالية، swissinfo.ch)



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