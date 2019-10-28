تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تاريخ وأديان

الحرب الباردة كيف خططت سويسرا للصمود بوجه غزو سوفيتي..

تدريبات شعبية بقنابل المولوتوف

أدى غزو القوات السوفياتية للمجر في عام 1956 إلى تغذية المشاعر المُعادية للشيوعية والمخاوف من التعرض لغزو مماثل في سويسرا. في الصورة: طلاب يقومون بتعليم عدد من المارة على كيفية استخدام قنابل المولوتوف، في إطار تحرك "لا تنسوا أبدًا" نظم في العاصمة برن في شهر ديسمبر 1956. © StAAG/RBA

رجل يتحدث في الهاتف

العقيد في هيئة الأركان ألبرت باخمان، مؤلف وناشر كتاب "الدفاع المدني"، الذي تم إرساله في عام 1969 إلى جميع الأسر السويسرية، في صورة مؤرخة في نوفمبر 1969. (Keystone)

جلسة عامة لمجموعة من الكتاب السويسريين

الكاتب السويسري موريس زيرماتن (وقوفا) لدى أخذه الكلمة خلال انعقاد الجمعية العامة للرابطة السويسرية للكتاب التي كان يرأسها، في مدينة باد راغاز يوم 23 مايو 1970. يُشار إلى أن زيرماتن هو من قام بترجمة كتاب "الدفاع المدني" من الألمانية إلى الفرنسية. (Keystone)

رجل يُظهر كتابا للمصور

أحد سُعاة البريد يعرض كتاب "الدفاع المدني" يوم 14 أكتوبر 1969 لوسائل الإعلام. مؤسسة البريد السويسري قامت بإيصال الكتاب إلى جميع الأسر السويسرية بتكليف من الحكومة الفدرالية أما النسخ فكانت مجانية. (Keystone)

شبان في مظاهرة

في 29 نوفمبر 1969، قام شبان، ينتمي معظمهم إلى مجموعة "Béliers" الداعية إلى انفصال كانتون جورا، بإحراق نُسخ من كتاب "الدفاع المدني" في الساحة الفدرالية وسط العاصمة برن. (Keystone)

مظاهرة

مظاهرة مناهضة لكتاب "الدفاع المدني" في جنيف يوم 7 ديسمبر 1969. (Keystone)


استعراض عسكري رافقته احتجاجات

في مدينة "لا شو دو فون" شمال غرب البلاد، اقترن الاستعراض الذي نظمه الفيلق الأول للجيش السويسري يوم 2 نوفمبر 1970 باحتجاجات. فقد طالب المتظاهرون بتخفيض النفقات العسكرية وإقرار الخدمة المدنية. وفي بعض الحالات، تم الرمي بنُسخ من كتاب "الدفاع المدني" في الشارع تعبيرا عن الاحتجاج. (Keystone)

مبان تابعة للحماية المدنية

مباني الحماية المدنية في ضاحية مُوري، بالقرب من العاصمة برن، في أغسطس 1968. خلال الحرب الباردة، لم تدّخر سويسرا أي جهد لتكون على أتم الأهبة لمواجهة عدوان عسكري محتمل عليها. (مكتبة المدرسة التقنية الفدرالية العليا بزيورخ)

 

تدريبات حماية مدنية

تدريبات للحماية المدنية في بلدة هاغنهولتس بالقرب من مدينة زيورخ، سبتمبر 1974. (مكتبة المدرسة التقنية الفدرالية العليا بزيورخ)

قبل خمسين عامًا، نُشر كتاب "الدفاع المدني"، الذي روّجت له الحكومة السويسرية. لكن الكتاب المنشور في ظل الأجواء المناهضة للشيوعية عقب الحرب العالمية الثانية، أثار موجة من السخط والاستنكار. ذلك أن المجتمع السويسري تغيّر بعد الأحداث التي شهدها في عام 1968.

في عام 1961، عرض ألبرت باخمانرابط خارجي، وهو عقيد في هيئة الأركان اشتغل سابقا في مجال الطباعة وذو ماض شيوعي، ثم تحوّل لاحقا إلى معاداة الشيوعية رابط خارجيوألف في عام 1958 "كتاب الجندي"، على الحكومة الفدرالية إعداد كتاب مُخصّص للدفاع المدني.

وفقا لنوايا باخمان، كان الأمر يتعلق بإنجاز مؤلف يتم توزيعه على أوسع نطاق ولا يُستخدم للترويج لمبادئ الحماية المدنية فحسب، ولكن أيضًا لتحفيز إرادة مقاومة السكان في مواجهة محاولات التسلل الشيوعي.

الفكرة، التي كانت مُستلهمة من مفهوم الدفاع الروحيرابط خارجي، لقيت ترحيبا من طرف الحكومة الفدرالية وخاصة من وزير العدل والشرطة لودفيغ فون مُوس. مع ذلك، تبين أن عملية إنجاز الكتاب كانت أطول من المتوقع، لأسباب تنظيمية ومالية، ولأن الآراء داخل مجلس الوزراء كانت مُتباينة بشأن المحتوى.

2.6 مليون نسخة

في نهاية المطاف، صدر الكتاب في خريف عام 1969 في شكل مجلد يُمكن وضعه في الجيب يشتمل على 320 صفحة بغلاف أحمر اللون متضمنا للعديد من الرسوم التوضيحية، وتم طبع 2.6 مليون نسخة منه وُزعت على كل البيوت في سويسرا، باللغات الوطنية الرئيسية الثلاث (أي الألمانية والفرنسية والإيطالية).

بالإضافة إلى تقديم معلومات عملية عن إمدادات الطوارئ، وتدابير الوقاية من الحرائق، والإسعافات الأولية في حالة وقوع كارثة طبيعية ونزاع مسلح، أورد النص - في فصل بعنوان "الشكل الثاني للحرب" – رواية وهمية لعملية تسلل داخل البلاد من قبل عملاء تابعين لقوة عظمى.

على الرغم من الطابع الخيالي للرواية، حدد النص الأعداء الداخليين للدولة بكل وضوح. وتعلق الأمر بحركات سلمية ويسارية وبالنقابات العمالية وبالحركة المناهضة للأسلحة النووية وبمثقفين.

موجة من الإستنكار

أثار المنشور، الذي كان له طابع رسمي، سخطًا واستنكارًا واسعين في الأوساط التي تم استهدافها بشكل مباشر وفي صفوف المؤيّدين لديمقراطية ليبرالية.

فقد نُظمت مظاهرات احتجاجية، وتم إحراق أكوام من الكتب أمام القصر الفدرالي، وفي بعض المكتبات، أمكن استبدال كتاب "الدفاع المدني" مجانًا بكتب لمؤلفين سويسريين عُرفوا بانتقادهم للسياسة الرسمية.

أما النتيجة المباشرة التي كانت أبعد أثرا، فتمثلت في انسحاب العديد من المؤلفين البارزين، من بينهم ماكس فريش وفريدريش دورنمات وبيتر بيشسيل وآخرون، من الرابطة السويسرية للكتابرابط خارجي احتجاجا على الدور الذي لعبه رئيس الرابطة، موريس زيرماتن، في ترجمة الكتاب إلى اللغة الفرنسية.

من الدفاع المدني إلى وحدة "بي 26" السرية

السخط الذي أثاره كتاب "الدفاع المدني" لم يُلحق أي ضرر بمؤلفه الرئيسي، ألبرت باخمان. فقد تحصل العقيد في هيئة الأركان على رسوم كبيرة كمؤلف وناشر للكتاب، كما احتفظ بحقوق نشره في الخارج.

في عام 1976 أصبح باخمان رئيسا لأجهزة المخابرات العسكرية. وفي هذا المنصب، كان وراء إنشاء وحدة الجيش السري "P-26"، وهي عبارة عن تشكيل عسكري سري - على غرار الهياكل المعروفة باسم "البقاء في الخلف" Stay behind التابعة لمنظمة الحلف الأطلسي - التي كان يُفترض أن يتم تفعيلها في حالة تعرض سويسرا لغزو خارجي. إضافة إلى ذلك، أقدم على شراء مبان في أيرلندا بصفته الشخصية كان يُفترض أن تُصبح مقرا للحكومة الفدرالية في المنفى.

في عام 1980، انتهت حياته المهنية بشكل مفاجئ في أعقاب عملية تجسس كارثية في النمسا. وفي سن الحادية والخمسين، تمت إحالة باخمان على التقاعد المبكر. مع ذلك، ظلت الأوساط التي أشار إليها كتاب "الدفاع المدني" باعتبارها تهديدات للدولة خاضعة لمراقبة أجهزة الشرطة الفدرالية حتى عام 1989، عندما اندلع ما يُعرف في سويسرا بـ فضيحة الملفات السرية.

نهاية الإطار التوضيحي

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك