هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2019 06:00 م

تم تخفيض الانبعاثات الناتجة عن أنظمة التدفئة في سويسرا ولكن ليس بما يكفي للوصول إلى أهداف عام 2020 التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ.

(Keystone/Peter Schneider)

انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة السنوية انخفاضًا طفيفًا في عام 2017، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي للبيئة، ولكن من غير المرجح أن تصل سويسرا إلى أهدافها.



قال المكتب الفيدرالي للبيئةرابط خارجي إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2017 بلغت 47.2 مليون طن، أي أقل بحوالي مليون طن عن العام السابق (2016).

ساهم في هذا الانخفاض الطفيف، موسم الشتاء المعتدل، وتزايد عدد المباني المحمية بشكل أفضل، وتناقص أعداد أنظمة التدفئة التي تعمل على النفط والغاز، وفقًا لما جاء في بيان نُشر يوم الاثنين 15 أبريل الجاري.

كما انخفضت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل بنسبة 2% مقارنة بعام 2016.

أما الانبعاثات القادمة من القطاع الصناعي فما تزال في حالة ركود منذ عدة سنوات، بينما شهد القطاع الزراعي زيادة هائلة في استخدام المبردات الصناعية، وفقًا لوكالة البيئة.

بشكل عام، كانت الانبعاثات في عام 2017 أقل بنسبة 12% من الانبعاثات في عام 1990 ولكنها لا تزال أقل من الأهداف المتفق عليها في بروتوكول كيوتورابط خارجي.

إنّ الأرقام الجديدة للفترة 1990-2017 هي جزء من قائمة جرد غازات الدفيئة،رابط خارجي وهي إحصاءات شاملة للانبعاثات التي سيتم الإبلاغ عنها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفقًا للاتفاقية الدولية، يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 15.8% خلال الفترة 2013-2020 مقارنة بمستويات 1990.

الاجراءات الحالية غير كافية



يرى النقاد بأنه لا يتم فعل ما يكفي في ظل نظام التدابير الوطنية الطوعية لمكافحة تغير المناخ.

ويقول عالم المناخ ريتو كنوتي من المعهد التقني الفدرالي العالي في زيوريخ (ETH)رابط خارجي إن الجهود الفردية مهمة ولكن الإجراءات الإلزامية ضرورية.

وقال للقناة العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية SRF في مقابلة يوم الإثنين 15 أبريل "لقد فشل السياسيون في اتخاذ إجراءات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس للمناخرابط خارجي خلال الأشهر الماضية".

وعلى نفس المنوال، دعا الفرع السويسري للصندوق العالمي لحماية الطبيعة إلى نظام مستدام للاستثمار في التقنيات التي تعمل بدون طاقة أحفورية.

swissinfo.ch/ث.س

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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