هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 04:50 م

بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سويسرا (البصمة الكربونية)، 116 مليون طن في عام 2015، من بينها 76 مليون طن تم إنتاجها في الخارج. ((c) Keystone / Valentin Flauraud)

أعطت السلطات السويسرية الضوء الأخضر لانطلاق المبادرة الشعبية الهادفة إلى ترسيخ حماية المناخ في الدستور الفدرالي والحد من انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2050. وأصبح الآن أمام المبادِرين حتى يوم 30 من أكتوبر 2020 لجمع الحد الأدنى من التوقيعات لفرض إجراء تصويت عليها والبالغ مائة ألف توقيع.



وبالفعل، تم نشر نص "مبادرة من أجل مناخ صحي" في الجريدة الرسمية للحكومة الفدرالية.



المبادرة أُطلقت من طرف "الجمعية السويسرية لحماية المناخ" التي تأسست العام الماضي. وهي تضم في صفوفها حاليًا 2000 عضو وتحظى بالدعم م نطرف منظمات بيئية مختلفة بالإضافة إلى عدد من الكنائس والعلماء والأكاديميين. من جهة أخرى، أعلن الكثير من السياسيين عن دعمهم للمبادرة الجديدة.



وتهدف المبادرة التي تم تقديمها في شهر يناير 2019 إلى رفع مستوى حماية المناخ كأولوية سياسية من خلال تضمين أهداف اتفاقية باريس للمناخ في الدستور السويسري. ويؤكد نص المبادرة على أن "سياسة حماية المناخ تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتستخدم التدابير الداعمة للابتكار والتكنولوجيا". كما تقر المبادرة بالحاجة إلى استثناءات عندما لا يكون هناك بديل فني مناسب.



وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سويسرا (أو ما يُعرف أيضا بـ "البصمة الكربونية") 116 مليون طن في عام 2015، من بينها 76 مليون طن تم إنتاجها في الخارج.



أول دراسة عالمية للتراث الجليدي

في الأثناء، كشف تقريررابط خارجي نشره الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN) ومقره سويسرا يوم الثلاثاء 30 ابريل أن ما يقرب من نصف الأنهار الجليدية في مواقع التراث العالمي مهددة بالذوبان في حال استمر ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بذات الوتيرة. وقد رصدت الدراسة 46 موقعًا من مواقع التراث العالمي التي تضم أنهاراً جليدية. ويؤكد المؤلفون على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأنهار الجليدية للنظم البيئية والمجتمعات على نطاق عالمي. وبالتالي قد يشكل الحفاظ على الأنهار الجليدية حافزاً لمعالجة قضية تغير المناخ غير المسبوقة.

وقام مؤلفو الدراسة أيضًا بإصدار أول قائمة للأنهار الجليدية المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث وثقوا حوالي 19000 من الأنهار الجليدية الموجودة في 46 من أصل 247 موقعًا من مواقع التراث العالمي الطبيعية.

نهاية الإطار التوضيحي

Keystone-SDA/م.ا.

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