هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 11:30 ص

يبدو أن تأثير النتائج التي أسفرت عنها انتخابات 20 أكتوبر 2019 البرلمانية في سويسرا على عدد المنخرطين في الأحزاب السياسية كان محدودا.

(Keystone/Martial Trezzini)

سجّل الحزبان الفائزان الرئيسيان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سويسرا زيادة ملحوظة في عدد الأعضاء المسجّلين في صفوفهما.

وتوصل استطلاع أجرته وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA إلى أن حزب الخضر (يسار) وحزب الخضر الليبراليين (وسط) نجحا في تعزيز عدد الأعضاء في صفوفهما بنسبة 25٪ تقريبًا.

فقد أصبح لدى الخضر الآن حوالي 10500 عضو مسجل، بينما يقول الخضر الليبراليون الأصغر حجما إن عدد منخرطيهم ارتفع ليُصبح 510 عضو.

في الأثناء، تعزو كلتا التشكيلتين نجاحهما إلى اعتمادهما لجدول أعمال سياسي يُركز بشكل خاص على القضايا البيئية والمناخية، ولموقفها الواضح ضد الشعبوية اليمينية أيضا.

وكانت الأحزاب الأربعة الرئيسية في الكنفدرالية قد خسرت ما بين 0.3٪ و3.8٪ من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي.

من جهته، قال الحزب البورجوازي الديمقراطي (يمين الوسط) الذي تراجع نصيبه من الأصوات إلى 1.7٪ فحسب، إن عدد أعضائه انخفض بـ 500 ليستقر في حدود 5500 شخص.

في المقابل، يضم حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، الذي يتمتع بأكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب (الغرفة السفلى) حاليًا حوالي 80000 عضو في صفوفه، بينما يزيد عدد أعضاء الحزب الاشتراكي (يسار) قليلاً عن 31000 شخص، أما الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) فهو لا يُخفي اعتزازه بوجود 120 ألف عضو مسجل لديه. أما الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط) فقد رفض نشر أية أرقام.

وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي قد شهدت تحقيق الحزبيْن المُدافعين عن البيئة (حزب الخضر وحزب الخضر الليبراليين) لمكاسب كبيرة، حيث ارتفعت حصة كل واحد منهما من الأصوات إلى 13.2٪ و7.8٪ على التوالي.

بشكل عام، هناك حوالي 5.4 مليون مواطن سويسري يحق لهم المشاركة في الاقتراعات والانتخابات بشتى أصنافها.

swissinfo.ch/ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الأحزاب المدافعة عن البيئة تُسجّل زيادة ملحوظة في عدد أعضائها 06 فبراير 2020 - آخر تحديث - 11:30 سجّل الحزبان الفائزان الرئيسيان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في سويسرا زيادة ملحوظة في عدد الأعضاء المسجّلين في صفوفهما. وتوصل استطلاع أجرته وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA إلى أن حزب الخضر (يسار) وحزب الخضر الليبراليين (وسط) نجحا في تعزيز عدد الأعضاء في صفوفهما بنسبة 25٪ تقريبًا. فقد أصبح لدى الخضر الآن حوالي 10500 عضو مسجل، بينما يقول الخضر الليبراليون الأصغر حجما إن عدد منخرطيهم ارتفع ليُصبح 510 عضو. في الأثناء، تعزو كلتا التشكيلتين نجاحهما إلى اعتمادهما لجدول أعمال سياسي يُركز بشكل خاص على القضايا البيئية والمناخية، ولموقفها الواضح ضد الشعبوية اليمينية أيضا. وكانت الأحزاب الأربعة الرئيسية في الكنفدرالية قد خسرت ما بين 0.3٪ و3.8٪ من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي. من جهته، قال الحزب البورجوازي الديمقراطي (يمين الوسط) الذي تراجع نصيبه من الأصوات إلى 1.7٪ فحسب، إن عدد أعضائه انخفض بـ 500 ليستقر في حدود 5500 شخص. في المقابل، يضم حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، الذي يتمتع بأكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب (الغرفة السفلى) حاليًا حوالي 80000 عضو في صفوفه، بينما يزيد عدد أعضاء الحزب الاشتراكي (يسار) قليلاً عن 31000 شخص، أما الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) فهو لا يُخفي اعتزازه بوجود 120 ألف عضو مسجل لديه. أما الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط) فقد رفض نشر أية أرقام. وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي قد شهدت تحقيق الحزبيْن المُدافعين عن البيئة (حزب الخضر وحزب الخضر الليبراليين) لمكاسب كبيرة، حيث ارتفعت حصة كل واحد منهما من الأصوات إلى 13.2٪ و7.8٪ على التوالي. بشكل عام، هناك حوالي 5.4 مليون مواطن سويسري يحق لهم المشاركة في الاقتراعات والانتخابات بشتى أصنافها.