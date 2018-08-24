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تدابير أمنية إضافية هل البرلمان السويسري عرضة لأعمال ارهابية؟

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مبنى البرلمان في برن

بإمكان أي شخص زيارة مبنى البرلمان الفدرالي الموجود وسط العاصمة السويسرية برن.

(Keystone)

يجب أن يكون البرلمان الفدرالي في برن محميا بشكل أفضل، تقول الشرطة الفدرالية. وتوجد خطط لتجديد المدخل الجانبي الخاص بالزوار في الصيف المقبل، كما أن الحكومة بصدد إعادة النظر في التدابير المتبعة في حماية الواجهة الامامية للمبنى، وربما تستخدم لذلك أعمدة قابلة للإنكماش.

وتقول كاتي ميرات، الناطقة الرسمية باسم الشرطة الفدرالية في معرض تعليقها على الموضوع: "تقوم الشرطة الفدرالية بتحليل الوضع باستمرار وتقديم توصيات إلى إدارة البرلمان أو إلى البرلمان نفسه".

وأضافت الناطقة باسم الشرطة الفدرالية: "من ناحية، نعرف أن خطر الإرهاب يتعاظم في جميع أنحاء أوروبا - وهذا ما تخبرنا به خدماتنا الإستخباراتية، ونرى من ناحية أخرى، تكاثر زيارات رؤساء البلدان الأجنبية لسويسرا، وفي الحالتيْن، فإن الأمن مهم".

ماريت أضافت أن "الضيوف الأجانب غالبا ما تنتابهم الدهشة من يُسر وصول عموم الناس إلى البرلمان. وبالنسبة للعديد من الشخصيات البارزة، هذا دليل على استتباب الأمن في العاصمة برن، وفي سويسرا عموما".

أعمدة؟

فضلا عن ذلك، ترغب أعداد متزايدة من الزوار رؤية البرلمان من الداخل، ولذلك فإن أي مشروع ترميم يجب أن يوازن بين الأمن والانفتاح.

وإذا ما وافقت إدارة البرلمان، فسوف يتم إعادة تصميم مدخل الزوار في الصيف المقبل، وهي عملية تصل تكلفتها إلى 5 ملايين فرنك. وبعد عملية التحديث، سيصبح بالإمكان التحقق من هويات الزوار فور دخول المبنى، أو إذا لزم الأمر قبل الدخول. ثم إن الفضاء الخاص بالزوار سوف يصبح أفسح ومحميا بشكل أفضل.

كذلك تقوم الحكومة حاليا بإعادة النظر في التدابير الأمنية المعمول بها في الجانب الأمامي من المبنى، الذي يُطل على ساحة البرلمان وسط العاصمة برن. 

وقال ضابط أمن البرلمان أندرياس فورتمان متحدثا إلى التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية : "نفكّر مثلا في استخدام أعمدة قابلة للإنكماش عندما يتطلب الوضع الأمني ذلك".

في المقابل، رفضت ميرات الكشف عن التدابير الأمنية التي اقترحتها الشرطة الفدرالية بهدف توفير حماية أفضل لمبنى البرلمان.

SDA-ATS/ع.ع

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