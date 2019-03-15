هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 09:00 ص

يقع تمثال هلفتسيا أمام مبنى وزارة الخارجية السويسرية في برن. (Keystone/Peter Klaunzer)

واجهت وزارة الخارجية السويسرية انتقادات شديدة بسبب تمثيلاتها الدبلوماسية الصغيرة، خاصة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.



فقد أعلن المكتب الفدرالي للمراجعة (هيئة الرقابة المالية) إن 31 سفارة صغيرة ذات عدد محدود من الموظفين تفتقر غالبا إلى شكل واضح. ورغم أن عمل هذه التمثيليات الدبلوماسية كان يقتصر على الحفاظ على العلاقات الثنائية القائمة، إلا أنها كلفت الدولة حوالي 25 مليون فرنك سويسري (25 مليون دولار) سنويًا.



وفي تقريرها، الذي نشر يوم الأربعاء الماضي، أوصت هيئة الرقابة المالية بمراجعة ملف السفارات ووضع أهداف أكثر طموحًا.

كما أكد المكتب الفدرالي للمراجعة صعوبة إثبات مدى فعالية أنشطة هذه السفارات الصغيرة، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مواردها تُستخدم في المهام الإدارية والتنظيمية. وأضاف أنه "من الصّعب أيضًا إيجاد موظفين مناسبين للسفارات لأن مسؤولياتهم وتحدياتهم ذات أهمية محدودة".



ودعا المكتب إلى خيارات بديلة، قائلاً إنه يجب عدم توسيع شبكة التمثيل الدبلوماسي الصغيرة في الخارج "بالنسبة للتمثيلات الدبلوماسية ذات القيمة المضافة المحدودة، يتعين على وزارة الخارجية النظر في حلول بديلة، مثل إضفاء الطابع الإقليمي أو إقامة السفير في العاصمة برن، على غرار الحلول التي طورتها الدول الأخرى".



بدورها أقرت وزارة الخارجية بضرورة مراجعة استراتيجيتها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أي دولة ذات سيادة تحتاج إلى شبكة واسعة من البعثات للدفاع عن مصالحها الوطنية، وفقًا لوكالة الأنباء السويسرية.



يذكر أن شبكة العلاقات الدبلوماسية السويسرية تضم حاليًا السفارات والقنصليات العامة ومكاتب التعاون والبعثات إلى المنظمات الدولية في حوالي 170 موقعًا حول العالم.

swissinfo.ch/م.أ

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