هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 10:30 ص

موداي متهم بقبول مزايا من الإمارات والحصول على أموال من مجموعة فنادق لتغطية تكاليف حملته الانتخابية. (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

في تداعيات فضيحة بيير موداي، تم إطلاق مبادرتين شعبيتين في مدينة جنيف تستهدفان عضو حكومة الكانتون وذلك في إطار محاولة جديدة لعزله من منصبه.



المبادرة الأولى عامة وتقترح السماح بعزل عضو حكومة أو قاضي كانتون من منصبه. أما المبادرة الثانية فتستهدف مباشرة بيير موداي وتطالب بعزله من منصبه وهو الذي يخضع لتحقيق بسبب قبوله منافع ومزايا.

الإذاعة السويسرية العمومية (RTS)، ذكرت أن الحملة بإمكانها البدء في جمع التوقيعات للمبادرتين على مستوى الكانتون .



المقترحان يرتبطان بما يسمى "قضية موداي" ، حيث فتح المدعي العام تحقيقاً مع عضو الحكومة رابط خارجيموداي في أغسطس 2018 ، على خلفية زيارته عام 2015 سباق فورمولا 1 في دولة الإمارات العربية المتحدة.



مودى نفى ارتكابه أي مخالفات قانونية، لكنه أقرّ آنذاك على الملأ أنه لم يقل الحقيقة بشأن تكاليف تلك الزيارة التي تكفّل بها أحد شيوخ دولة الامارات العربية المتحدة.

كذلك يُتهم موداي بقبول أموال لتغطية تكاليف حملته الانتخابيةرابط خارجي وبعض الفوائد الأخرى من مجموعة فنادق في جنيف تقدّر ب 120.000 فرنك سويسري. وقد رفض موداي كل هذه التهم، كما اعتذر عن كونه لم يكن نموذجيا في سلوكه لكنه رفض الاستقالة.



ومنذ إطلاق التحقيق، تم تجريد عضو الحزب الراديكالي (يمين) البالغ من العمر 40 عاماً من مهامه في السلطة التنفيذية في الكانتون بصفته رئيساً لقسم الأمن ورئيسا للكانتون. وقد عُيِّن حديثًا في قسم مكلف بتعزيز الأعمال، أُنشأ خصيصا ليشغله الوزير المثير للجدل.



على عكس الكانتونات الأخرى، لا يوجد في جنيف قانون يسمح بإقالة وزير منتخب. من جهته اقترح البرلمان إدخال تغييرات على القانون، لكن أصحاب المبادرة يرون ضرورة اتخاذ خطوات إضافية.



وتدعو المبادرة الأولى إلى تعديل دستور جنيف الذي يسمح بإقالة عضو مجلس الدولة أو عضو السلطة القضائية في الكانتون، في حال أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المدى الطويل أو في حال "انتهك واجبات منصبه بشكل خطير أو تضرر منصبه بشدة ".



أما المبادرة الثانية فتُعتبر تطبيقاً للاقتراح الأول وتستهدف موداى مباشرة. وتدعو إلى إقالة الوزير فورًا "بسبب الانتهاكات الخطيرة" لمنصبه. كما تطالب المبادرة بوقف حقه في معاش الدولة أو التعويض بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ.



يذكر أنه على المبادرين جمع 7941 توقيعًا للمقترح الأول و 5294 توقيعًا للثاني حتى الـ 29 من أغسطس، من أجل طرحهما للاستفتاء.



وزير يتمسك بالسلطة استطلاع: أغلبية سكان جنيف يعتقدون بأن على موادي الإستقالة ما يناهز عن ثلثيْ السكان المقيمين في جنيف يعتقدون بأن الوقت قد حان لكي يستقيل عضو حكومة الكانتون بيار موداي من منصبه، وفق ما أظهره أحدث استطلاع للرأي. هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2019 10:00 ص انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Poll: Majority of Geneva residents believe Maudet should resign





RTS/م.ا.

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