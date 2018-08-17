هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 11:50 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:50

للعام الثامن على التوالي، تُوجت سويسرا بلقب البلد الأكثر ابتكارا في العالم من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

(Keystone)

تحتل الشركات السويسرية موقعا متقدما ضمن كوكبة الأوائل حينما يتعلق الأمر بالإستثمار في البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، وفقا لمسح عالمي للأعمال التجارية.

فقد توصلت شركة "ارنست أند يونغ" Ernst & Young للمحاسبة والإستشارات إلى أن الشركات السويسرية تنفق 6.6٪ من عائداتها على البحث والتطوير، مقارنة بمتوسط يُقدّر بـ 3.8% في جميع أنحاء العالم.

عمليا، قام مؤلفو الدراسة، التي نُشرت يوم الخميس 16 أغسطس الجاري، بإجراء تحليل لاستثمارات 500 شركة عالمية ضمن الأعلى إنفاقا في مجال البحث والتطوير. وفي التقرير الذي أعدوه، توصل المؤلفون إلى أن الإنفاق في هذا القطاع ارتفع بنسبة 6 في المائة في عام 2017 ليستقر في حدود 532 مليار يورو (601 مليار فرنك سويسري)، في الوقت الذي قامت فيه ثلثا الشركات المعنيّة بتعزيز حجم إنفاقها على الأبحاث.

في السياق، أوضح مارسيل ستالدر، الرئيس التنفيذي للفرع السويسري لشركة "ارنست أند يونغ" أن "الإستثمار في البحث والتطوير يتزايد في جميع أنحاء العالم جرّاء التطور التكنولوجي السريع، ودورات المُنتجات التي أصبحت أقصر من أي وقت مضى، وطلبات المستهلكين المُتغيّرة بسرعة، وهي عوامل تدفع الشركات إلى الإبتكار والتجديد".

الشركات السويسرية التي وقع الإختيار عليها في هذا المسح خصّصت الجزء الأكبر من عائداتها (6.6٪ في عام 2017) للبحث والتطوير، متقدمة بذلك على المنافسين من الولايات المتحدة (5.9٪) والسويد (4.4٪) وألمانيا (4.1٪).

الدراسة أظهرت أيضا أن الشركات السويسرية انتبهت في وقت مبكر إلى "أهمية الإبتكار من أجل ضمان قدرتها التنافسية الدولية على المدى الطويل وبالحاجة إلى تحقيق هوامش ربح عالية".

التكنولوجيا الرقمية والصناعة الدوائية في دائرة الضوء

بالأرقام المطلقة، تم احتلال الجزء الأعلى من التصنيف من طرف شركات التكنولوجيا العملاقة "أمازون" و"ألفتابت" (الشركة الأم لغوغل).

وفي أوروبا، اتضح أن مجموعة "فولكس فاغن" لصناعة السيارات هي الأعلى إنفاقا، حيث بلغت ميزانيتها المخصّصة للبحث والتطوير 11.6 مليار يورو في عام 2017.

بدورها، تحظى شركات صناعة الأدوية بترتيب جيّد، حيث جاءت كل من شركة "روش"، و"جونسون آند جونسون"، وشركة "ميرك آند كو" ضمن المراكز العشرة الأولى من التصنيف.

إجمالاً، تُوجد 11 شركة سويسرية ضمن أفضل خمسمائة شركة على مستوى العالم، فيما بلغ مُجمل استثماراتها في مجالات البحث والتطوير نحو 23 مليار يورو في عام 2017.

SDA-ATS/ك.ض

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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