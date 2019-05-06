هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 03:00 م

(SRF)

لا تتمتع الفئران عادة بسمعة جيدة، لكنها كائنات ذكية ولديها استعداد للتدريب عادة وحاسة شم فائقة تُستخدم لاكتشاف الألغام الأرضية وإنقاذ الأرواح.

لعالم البلجيكي ، بارت ويتجينز ، هو صاحب فكرة تدريب الفئران على اكتشاف الألغام الأرضية والكشف عن مرض السل وذلك في عام 1995. أنشأ ويتجينز منظمة أبوبو APOPOرابط خارجي غير الحكومية والتي لديها مكتب لجمع التبرعات في مدينة جنيف السويسرية.

يتم تدريب الفئران الإفريقية العملاقة لمدة 9 أشهر في معسكر تدريبي في تنزانيا، حيث تتعلم التعرف على 20 مادة مختلفة تٌستخدم لصنع الألغام الأرضية. عندما تكتشف الفئران المواد المتفجرة، تخدش الأرض وتتلقى مكافأة من مدربها. ساعدت عمليات الإزالة هذه بمساعدة الفئران في القضاء على جميع الألغام في موزمبيق في عام 2015 ويتم الاستعانة بهذه الفئران الخارقة الآن في كمبوديا وأنغولا.







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