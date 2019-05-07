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مؤسسة علمية مسابقة سنوية لتكريم الباحثين الشباب وتحفيزهم

Group of young scientists

المنافسة العلمية السنوية توفّر منصة مهمّة لأفضل الباحثين السويسريين الشبان الذين يسعون لمواصلة مشوارهم.

(Schweizer Jugend Forscht Stiftung)

حظي أزيد من 100 من الباحثين السويسريين الشباب بتكريم بفضل أعمالهم البحثية خلال تظاهرة انتظمت نهاية الأسبوع الماضي في شمال شرق سويسرا واستمرت ثلاثة أيام. وقد شارك هؤلاء الشباب في الدورة الثالثة والخمسين للمسابقة العلمية الوطنية التي تنظمها سنويا مؤسسة "الباحثين السويسريين الشباب".

وتنافس أفضل 44 باحثا على الفوز بثلاث وعشرين جائزة مختلفة التخصصات. وتشتمل هذه الجوائز على زيارات إلى المحطة الفضائية في النرويج، وعلى فترات تدريبية في السفارات السويسرية بحسب اختيار الفائزين أو المشاركة في منافسات حول مشروعات دولية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

لجنة التحكيم المتكونة من خبراء أسندت درجة "حسن" إلى أعمال 21 مشاركا، ودرجة "حسن جدا" إلى 53 مشاركا ودرجة "ممتاز" إلى 35 عملا. وقد تقاسم الفائزون جوائز نقدية بلغت قيمتها الاجمالية 85.000 فرنك سويسري.

وأشار المنظمون إلى أن هذه هي أوّل مرة في تاريخ هذه المنافسة يكون فيها عدد المشاركات الإناث أكثر من الذكور. وأوضح جريمي أيبيشار، مدير مشروعات المنافسة، في بيان صحفي صدر يوم السبت الماضي بأن: "ما يميز العديد من المشروعات هذه السنة هو تناولها لقضايا ومشكلات تواجه مجتمعنا".

وأنشأ عالم الأحياء السويسري، وعالم الحيوان والأنثروبولوجيا أدولف بورتمان مؤسسة الباحثين السويسريين الشبابرابط خارجي في عام 1970. وتوفر هذه الأخيرة، التي تحظى بدعم الحكومة السويسرية والعديد من الشركات الكبرى، المساعدة لأفضل العلماء السويسريين الشباب لمتابعة مشاريعهم البحثية.

swissinfo.ch/mga

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