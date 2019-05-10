هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 10:00 ص

طائرة بدون طيار تابعة لمؤسسة البريد السويسري شبيهة بالتي تحطمت في زيورخ بوم الخميس 9 مايو 2019. (Ti-press)

تحطمت طائرة بدون طيار تابعة لبرنامج نقل العينات المختبرية التابع لمؤسسة البريد السويسري يوم الخميس 9 مايو الجاري صباحا بإحدى الغابات في زيورخ. وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها خلال أربعة أشهر.

وأوضحت شرطة مدينة زيورخ أن الطائرة بدون طيار يبلغ وزنها عشر كيلو غرام، ولم تكن تنقل بأي حمولة أثناء سقوطها. وأن تحطمها كان قبل الساعة الحادية عشر صباحا بقليل، من يوم الخميس.

وتمكّن تقنيو مؤسسة البريد السويسرية وشرطة زيورخ من العثور على الناقلة التي لحقت بها أضرار كبيرة أثناء ربطها بين جامعة زيورخ و مستشفى الجامعة (والذي يشتهر أيضا باسم Inselspital) في نفس المدينة.

واحتراما لمتطلبات السلامة الصارمة، قرر البريد السويسري إيقاف جميع عمليات التسليم بواسطة هذه الطائرات الرابطة بين مستشفى زيورخ ومستشفى لوغانو (كانتون تيتشينو).

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. ففي 25 يناير من هذا العام، فشلت إحدى هذه الناقلات التي يسيّرها البريد السويسري في الوصول إلى هدفها وكانت تحمل عينات دم للإختبار وسقطت في بحيرة زيورخ. ولم يصب أي أحد بأذى، وقد عثرت شرطة زيورخ لاحقا على ركامها.

كل رحلات هذه الطائرات بين زيورخ ولوغانو، ضمن هذا البرنامج التجريبي، تم تعليقها مؤقتا. وتبيّن أن سقوط الناقلة يعود إلى ماس كهربائي. وقامت الشركة المصنّعة بادخال التعديلات اللازمة، حصلت على إثرها على التفويضات الضرورية من المكتب الفدرالي للطيران المدنيرابط خارجي. وقد استئنفت الرحلات يوم 15 أبريل الماضي.



اقرأ المويد عن استخدام البريد السويسري للطائرات من دون طيار

وقامت هذه الطائرات التابعة للبريد السويسري بالفعل بآلاف الرحلات بين لوغانو زويورخ وبرن من دون حصول أي مشكلة.

وكان مستشفيان في لوغانو أول من بدأ باستخدام الطائرات بدون طيار لتبادل عينات المختبرات خلال عام 2017. ويقول القائمون على هذا البرنامج إنه يوفر عليهم الكثير من الوقت، وهو أمر يمكن أن يكون حيويًا في حالة احتياج مريض تحت التخدير إلى تحليل سريع لعينة دم على سبيل المثال.



Keystone-SDA/ع.ع

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