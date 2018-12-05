هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 01:53 م 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 13:53

طائرة من دون طيّار تابعة للبريد السويسري تم اختبارها في برن في شهر يونيو 2018 (© KEYSTONE / PETER SCHNEIDER)

يقوم البريد السويسري حاليا بتوسيع استخدام نظام تسليم العينات المختبرية في العديد من الجهات بواسطة الطائرات من دون طيار، حيث تقوم هذه الطائرات بنقل العينات المختبرية بين مستشفيْين في زيورخ. وقد تم تنفيذ مشروعيْن تجريبيْين مشابهيْن في كل من برن ولوغانو.

وأعلن البريد السويسري يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2018 أنه بصدد إطلاق مشروع تجريبي يمتد لسنة واحدة ويتمثّل في ارسال عينات مختبرية باستخدام طائرات من دون طيار بين المستشفى الجامعي بزيورخ وموقع إرخيل التابع لجامعة زيورخ، اللذان يبعدان عن بعضهما البعض كيلومتريْن ونصف. وتصل هذه العينات إلى مقصدها بسرعة تفوق مرتيْن سرعة إرسالها عن طريق النقل الطرقي.

ومن المتوقّع أن تساعد هذه الخدمة في تذليل متاعب المرضى الذين هم تحت التخدير في انتظار نتائج تحليل العينات المختبرية.

وينتظر أن يتم تسيير أوّل رحلة للطائرات من دون طيار رسميا يوم الخميس، بمعدّل 5 إلى 10 رحلات في اليوم خلال أيّام الأسبوع . ويجري تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المكتب الفدرالي للطيران المدني ( FOCA) وهيئة مراقبة المجال الجوي السويسري ( Skyguide )، والسلطات المحلية.

وأطلق مشروع مشابه في لوغانو في مارس 2017، وتم تسيير 2100 رحلة من دون حدوث أي مشاكل. وشهدت برن تجربة مشابهة امتدت لأسبوعيْن في شهر يونيو الماضي، وكانت تربط بين المستشفى الجامعي InselSpital ومستشفى Tiefenau، ويجري حاليا تقييم هذه التجربة.







Keystone SDA/ع.ع

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