هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 09:00 ص

يمثل المراهق,ن السويسريون متوسط معدل نسبة مستهلكي الكحول ومدخني التبغ بالمقارنة مع نظرائهم على المستوى العالمي. (© Keystone / Alessandro Della Valle/)

أظهر مسح دولي أن الشباب السويسري يحتل الصدارة الدولية عندما يتعلّق الأمر بتدخين القنب الهندي، ولكنهم يأتون في آخر الترتيب عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني.

وتقدم البيانات الواردة في دراسة HBSC الدوليةرابط خارجي التي أنجزت بتكليف من منظمة الصحة العالمية (WHO-Europe),، لمحة عامة عن السلوك الصحي للطلاب في أكثر من 40 بلدا.

من حيث النقاط السلبية، ينتشر على نطاق واسع استخدام القنب بين السويسريين البالغين 15 عاما. وقد اعترف 27% من الذكور الذين شملهم المسح بتدخين القنب- وهي أعلى نسبة في هذا المسح الدولي- في حين قال 16% من الفتيات من نفس الفئة العمرية أنهن دخّن القنب مرة واحدة في حياتهن على الأقل. شبان جبال الألب يأتون أيضا ضمن الأوائل عندما يتعلق الأمر باستهلاك هذا المخدّر خلال الأيام الثلاثين الأخيرة التي سبقت الشروع في انجاز الدراسة: 15% من الذكور و9% من الإناث.

ويمثل المراهقون السويسريون، إحصائيا، متوسط معدّل المراهقين المعرضين لاستهلاك الكحول. فقد أفاد حوالي 13% من الأولاد في سن 15 عاما و8% من الفتيات في نفس العمر أنهم كانوا في حالة سكر بالفعل مرة واحدة على الأقل في الشهر الذي سبق إجراء هذه الدراسة. كذلك تمثل نسبة الشبان السويسريين المدخنين لسجائر التبغ متوسط المعدّل بين البلدان التي شملتها الدراسة: حيث أفاد 16% من الذكور في سن 15 عاما و14% من الفتيات في نفس العمر بتدخين سجائر مرة واحدة على الأقل في الشهر الذي سبق هذا المسح.

المسح كشف، فيما يتعلق بالنشاط البدني، أن أقلية فقط من السويسريين ممن ينتمون إلى هذه الفئة العمرية يتبعون توصيات منظمة الصحة العالمية ويقومون بنشاط بدني معتدل ومتواصل لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميا. فقط 15% من الصبيان و8% من الفتيات يتبعون هذه التوصيات.

في المقابل، كشف المسح أن عددا كبيرا من المراهقين السويسريين يحصلون على الحصص الخمسة من الفاكهة والخضروات يوميا. ويعتبر استهلاك شبان بلد جبال الألب من الخضروات جيدا إذا قورن ببلدان أخرى (الصبيان: 39% والفتيات: 49%)، بل حتى جيّد جدا بالنسبة لاستهلاك الفواكه (الصبيان السويسريين: 33%، والفتيات: 47%).

البيانات التي شملتها هذه الدراسة والتي تغطي سنتي 2017 و2018، شارك فيها 220.000 شاب من 45 بلدا ومنطقة في أنحاء مختلفة من أوروبا وكذلك من كندا.

SDA-Keystone/ع.ع

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