هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 03:06 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:06

يستفيد الشبان واليافعون في سويسرا من تنوع خيارات التدريب المهني أو التعليمي المُتاحة لهم.

(SRF-SWI)

رفض المُشرّعون السويسريون مُقترحا يدعو إلى جعل الوالديْن مسؤوليْن من الناحية المالية عن أطفالهم إلى حين بلوغهم سن الخامسة والعشرين، وذلك حتى في صورة مغادرتهم للمنظومة التعليمية. وكان المقترح البرلماني قد طُرح من طرف بعض النواب بهدف معالجة الإرتفاع المُطّرد لتكاليف الرعاية الإجتماعية في البلاد.

ففي يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري، أطاح مجلس الشيوخ بالإقتراح، وهو قرار حظي بالدعم من طرف الحكومة الفدرالية. وفي هذا الصدد، قالت الغرفة العليا في البرلمان السويسري إنه ينبغي - بدلا من ذلك - تشجيع الشبان على أن يُصبحوا مستقلين وأن يشقوا بأنفسهم طريقهم الخاص في الحياة.

وفيما ينص القانون السويسري الحالي على أنه يجب على الوالديْن دعم أبنائهم ما داموا بصدد مواصلة تعليمهم، سعى المقترح - ولكن بدون جدوى - إلى توسيع نطاق هذه المسؤولية ليشمل الشبان البالغين حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، حتى وإن كانوا خارج المنظومة التعليمية.

الإستثناء الوحيد يهمّ الآباء الوحيدين (الذين لا يقل دخلهم السنوي عن 120 ألف فرنك) أو الزوجيْن (اللذيْن لا يقل دخلهما السنوي مُجتمعيْن عن 180 ألف فرنك)، حيث يُوجب عليهم القانون الإلتزام بتقديم العون لأبنائهم البالغين المُعوزين.

سويسرا ليست البلد الوحيد الذي يُصدر أحكامًا أو يسن تشريعات تضبط حدود الدعم المقدم من طرف الوالديْن إلى أبنائهم. ففي وقت سابق من هذا العام، أحال زوجان أمريكيان ابنهما البالغ من العمر 30 عاماً على القضاء للمُطالبة بإجباره على ترك بيتهما الكائن في مدينة "سيراكيوز" قرب نيويورك. وقد أيّد القاضي طلب الزوجيْن وأصدر إخطارًا بالإخلاء.

في السياق، توصّل تقرير أصدرته رابطة مصارف الكانتونات السويسرية في نفس اليوم إلى أن معظم الشبان في مواقع التلمذة الصناعية قادرون على إدارة شؤونهم المالية بشكل جيّد. وخلُصت الدراسة إلى أن التدريب المهني يُساعد على غرس مفاهيم الإستقلال الإقتصادي، وإلى أن المتدربين حذرون بشكل عام لدى التصرف في أموالهم.

عموما، يحظى نظام التعليم المهني السويسري بالإشادة على نطاق واسع حيث يُساعد طلابها المُغادرين للمدارس على دخول عالم الشغل في الوقت الذي يُواصلون فيه - في العديد من الحالات - متابعة دراسة مواد تخصّصية إلى جانب العمل في مواقعهم الوظيفية.

swissinfo.ch/ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الآباء السويسريّون يُفلتون من تحمّل تكلفة إضافية لدعم أبنائهم 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:06 رفض المُشرّعون السويسريون مُقترحا يدعو إلى جعل الوالديْن مسؤوليْن من الناحية المالية عن أطفالهم إلى حين بلوغهم سن الخامسة والعشرين، وذلك حتى في صورة مغادرتهم للمنظومة التعليمية. وكان المقترح البرلماني قد طُرح من طرف بعض النواب بهدف معالجة الإرتفاع المُطّرد لتكاليف الرعاية الإجتماعية في البلاد. ففي يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري، أطاح مجلس الشيوخ بالإقتراح، وهو قرار حظي بالدعم من طرف الحكومة الفدرالية. وفي هذا الصدد، قالت الغرفة العليا في البرلمان السويسري إنه ينبغي - بدلا من ذلك - تشجيع الشبان على أن يُصبحوا مستقلين وأن يشقوا بأنفسهم طريقهم الخاص في الحياة. وفيما ينص القانون السويسري الحالي على أنه يجب على الوالديْن دعم أبنائهم ما داموا بصدد مواصلة تعليمهم، سعى المقترح - ولكن بدون جدوى - إلى توسيع نطاق هذه المسؤولية ليشمل الشبان البالغين حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين، حتى وإن كانوا خارج المنظومة التعليمية. الإستثناء الوحيد يهمّ الآباء الوحيدين (الذين لا يقل دخلهم السنوي عن 120 ألف فرنك) أو الزوجيْن (اللذيْن لا يقل دخلهما السنوي مُجتمعيْن عن 180 ألف فرنك)، حيث يُوجب عليهم القانون الإلتزام بتقديم العون لأبنائهم البالغين المُعوزين. سويسرا ليست البلد الوحيد الذي يُصدر أحكامًا أو يسن تشريعات تضبط حدود الدعم المقدم من طرف الوالديْن إلى أبنائهم. ففي وقت سابق من هذا العام، أحال زوجان أمريكيان ابنهما البالغ من العمر 30 عاماً على القضاء للمُطالبة بإجباره على ترك بيتهما الكائن في مدينة "سيراكيوز" قرب نيويورك. وقد أيّد القاضي طلب الزوجيْن وأصدر إخطارًا بالإخلاء. في السياق، توصّل تقرير أصدرته رابطة مصارف الكانتونات السويسرية في نفس اليوم إلى أن معظم الشبان في مواقع التلمذة الصناعية قادرون على إدارة شؤونهم المالية بشكل جيّد. وخلُصت الدراسة إلى أن التدريب المهني يُساعد على غرس مفاهيم الإستقلال الإقتصادي، وإلى أن المتدربين حذرون بشكل عام لدى التصرف في أموالهم. عموما، يحظى نظام التعليم المهني السويسري بالإشادة على نطاق واسع حيث يُساعد طلابها المُغادرين للمدارس على دخول عالم الشغل في الوقت الذي يُواصلون فيه - في العديد من الحالات - متابعة دراسة مواد تخصّصية إلى جانب العمل في مواقعهم الوظيفية.