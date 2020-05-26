هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2020 04:48 م

في سويسرا، اتضح أن 51٪ من الأولاد في سن الخامسة عشرة و35٪ من الفتيات من نفس العمر قد استخدموا بعدُ سيجارة إلكترونية مرة واحدة على الأقل.

(Keystone)

تحتل سويسرا أسفل الترتيب في أوروبا عندما يتعلق الأمر بوقاية الشبان واليافعين من آفة التدخين. فهي الدولة الوحيدة في القارة، باستثناء كوسوفو، التي لا تفرض سنا أدنى للترخيص باقتناء هذا الصنف من المنتجات.

وفي بيان صحفي أصدرته يوم الثلاثاء 26 مايو رابط خارجيالجاري، قالت الجمعية السويسرية للوقاية من الإدمان على التبغ إن الأدهى من ذلك، هو أن صناعة التبغ والنيكوتين قامت بتحديث مجموعة منتجاتها، وهي تقدم الآن منتجات ذات نكهات جديدة تجتذب الفئات الشبابية، خاصة بسبب التغليف الملون لعبواتها.

ولا يقتصر الأمر على أن سويسرا لا تضع حدا أدنى للعمر عند شرائها على المستوى الوطني فحسب، بل إنها لا تفرض أيضًا قيودا على النكهات المستخدمة ولا شيء تقريبًا على الإعلانات. في مقابل ذلك، يتم فرض قيود تتعلق بالعمر على مستوى الكانتونات حيث تطبق معظمها حدًا أدنى للسن يتراوح بين 16 و18 عامًا لدى اقتناء منتجات التبغ.

وتقول الجمعية إنه من الضروري حماية الأطفال والشبان من تلاعب الصناعيين ووقاية صغار السن من البدء في استخدام هذه المنتجات.

وفي إطار فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغرابط خارجي لهذه السنة الذي يُوافق تاريخ 31 مايو الجاري، تقول منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها إنها ستنظم حملة تسويقية مضادة وتتيح للشبان إمكانية المشاركة في مكافحة التبغ على نطاق واسع.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن ثلثي المدخنين يوميًا بدؤوا قبل سن العشرين. وفي سويسرا، اتضح أن 51٪ من الأولاد في سن الخامسة عشرة و35٪ من الفتيات من نفس العمر قد استخدموا بعدُ سيجارة إلكترونية مرة واحدة على الأقل

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المنتجات "الجديدة" كالسجائر الإلكترونية والتبغ الفموي بشكل رئيسي من قبل الأشخاص الذين لم يستهلكوا أبدا المنتجات القائمة على مادة النيكوتين، كما يُقرّ بذلك المنتجون أنفسهم.

Neuer Inhalt اشتراك في النشرة الاخبارية كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!

أشكال جديدة للترويج

بالإضافة إلى الإعلانات التقليدية على الورق والمُلصقات الإشهارية، تستثمر صناعة التبغ بشكل كبير في أشكال جديدة من الأساليب الترويجية، مثل المُؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقول الجمعية إن المشاهير والفعاليات (التي يجري تنظيمها) يستفيدون من رعاية سخيّة.

في الوقت نفسه، تتواصل عمليات التسويق في منافذ البيع التي يرتادها الأطفال على قدم وساق، ولاحظت الجمعية إلى أنه عادة ما يتم وضع منتجات التبغ والنيكوتين بالقرب من الحلويات والوجبات الخفيفة أو المشروبات السكرية.

وقالت الجمعية السويسرية للوقاية من الإدمان على التبغ إن جميع البلدان المجاورة لسويسرا وضعت حدا أدنى للسن الذي يُسمح فيه باقتناء منتجات التبغ بثمانية عشر عاما. وهو إجراء ساري المفعول في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا منذ أكثر من عشر سنوات.

أخيرا، تدعو الجمعية إلى اتخاذ إجراء مماثل في سويسرا. كما تُطالب بحظر للمنكهات والتلوينات، كما أصبح عليه الحال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ابتداء من يوم 20 مايو الجاري. وتقول إنه يجب أيضا فرض حظر شامل على الإعلان والرعاية والترويج لمنتجات التبغ.

Keystone-SDA/ك.ض

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة انتقادات لسويسرا بسبب التقصير في وقاية الشباب من التدخين 26 مايو 2020 - آخر تحديث - 16:48 تحتل سويسرا أسفل الترتيب في أوروبا عندما يتعلق الأمر بوقاية الشبان واليافعين من آفة التدخين. فهي الدولة الوحيدة في القارة، باستثناء كوسوفو، التي لا تفرض سنا أدنى للترخيص باقتناء هذا الصنف من المنتجات. وفي بيان صحفي أصدرته يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، قالت الجمعية السويسرية للوقاية من الإدمان على التبغ إن الأدهى من ذلك، هو أن صناعة التبغ والنيكوتين قامت بتحديث مجموعة منتجاتها، وهي تقدم الآن منتجات ذات نكهات جديدة تجتذب الفئات الشبابية، خاصة بسبب التغليف الملون لعبواتها. ولا يقتصر الأمر على أن سويسرا لا تضع حدا أدنى للعمر عند شرائها على المستوى الوطني فحسب، بل إنها لا تفرض أيضًا قيودا على النكهات المستخدمة ولا شيء تقريبًا على الإعلانات. في مقابل ذلك، يتم فرض قيود تتعلق بالعمر على مستوى الكانتونات حيث تطبق معظمها حدًا أدنى للسن يتراوح بين 16 و18 عامًا لدى اقتناء منتجات التبغ. وتقول الجمعية إنه من الضروري حماية الأطفال والشبان من تلاعب الصناعيين ووقاية صغار السن من البدء في استخدام هذه المنتجات. وفي إطار فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ لهذه السنة الذي يُوافق تاريخ 31 مايو الجاري، تقول منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها إنها ستنظم حملة تسويقية مضادة وتتيح للشبان إمكانية المشاركة في مكافحة التبغ على نطاق واسع. وتشير المعطيات المتاحة إلى أن ثلثي المدخنين يوميًا بدؤوا قبل سن العشرين. وفي سويسرا، اتضح أن 51٪ من الأولاد في سن الخامسة عشرة و35٪ من الفتيات من نفس العمر قد استخدموا بعدُ سيجارة إلكترونية مرة واحدة على الأقل بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المنتجات "الجديدة" كالسجائر الإلكترونية والتبغ الفموي بشكل رئيسي من قبل الأشخاص الذين لم يستهلكوا أبدا المنتجات القائمة على مادة النيكوتين، كما يُقرّ بذلك المنتجون أنفسهم. أشكال جديدة للترويج بالإضافة إلى الإعلانات التقليدية على الورق والمُلصقات الإشهارية، تستثمر صناعة التبغ بشكل كبير في أشكال جديدة من الأساليب الترويجية، مثل المُؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقول الجمعية إن المشاهير والفعاليات (التي يجري تنظيمها) يستفيدون من رعاية سخيّة. في الوقت نفسه، تتواصل عمليات التسويق في منافذ البيع التي يرتادها الأطفال على قدم وساق، ولاحظت الجمعية إلى أنه عادة ما يتم وضع منتجات التبغ والنيكوتين بالقرب من الحلويات والوجبات الخفيفة أو المشروبات السكرية. وقالت الجمعية السويسرية للوقاية من الإدمان على التبغ إن جميع البلدان المجاورة لسويسرا وضعت حدا أدنى للسن الذي يُسمح فيه باقتناء منتجات التبغ بثمانية عشر عاما. وهو إجراء ساري المفعول في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا منذ أكثر من عشر سنوات. أخيرا، تدعو الجمعية إلى اتخاذ إجراء مماثل في سويسرا. كما تُطالب بحظر للمنكهات والتلوينات، كما أصبح عليه الحال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ابتداء من يوم 20 مايو الجاري. وتقول إنه يجب أيضا فرض حظر شامل على الإعلان والرعاية والترويج لمنتجات التبغ.