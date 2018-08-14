هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 03:30 م 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:30

تكاليف السفر داخل المدن في سويسرا جيّدة. (Keystone)

استخدام وسائل النقل العام بشكل غير منتظم في سويسرا أمر مكلف للغاية، ولكن بفضل العروض الخاصة الجديدة، مثل ما يسمّى بتعريفة "الطيور المبكرة"، تحتلّ سويسرا مركزاً لا بأس به، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتناسب الخدمة مع الثّمن، وفقاً لدراسة دولية.

"السفر بالقطار أو الحافلة أو القارب باهظ الثمن في سويسرا"، هذا ما هو شائع بين السويسريين- ولكن أيضاً وبشكل خاصة بين السّياح. ولكن هذا ما تم دحضه جزئياً من خلال دراسة مقارنة الأسعار الثالثة، التي نشرتها يوم الثلاثاء 14 أغسطس خدمة المعلومات الخاصة بالمواصلات العامة (LITRA)رابط خارجي وتسه ها-مباشر (ch-direct)رابط خارجي.

+ تعرّف على الرجل الذي يحاول جعل سويسرا أقل تكلفة



وخلصت الدّراسة إلى أن سويسرا لديها نسبة "ممتازة" من حيث الأداء والاسعار. وبالمقارنة مع الدول الأخرى (إيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا وبريطانيا) التي شملتها الدراسة أيضا، فإنها تحرز نتائج جيدة- خاصة بفضل شبكتها الواسعة ومجموعة العروض الكبيرة، ناهيك عن "الدّقة الفائقة بالمواعيد".

وفيما يتعلق بالتكلفة، تحتلّ سويسرا مركزاً متوسّطاً، على الرغم من عدم تحقيق التساوي بين جميع أنواع الرّكاب، حيث يتمتّع أولئك الذين يحملون بطاقات سفر متكرّرة الاستخدام بالكثير من الميزات، بالإضافة إلى ذلك فإنّ تكاليف السفر داخل المدن ومن المدينة إلى الريف هي ذات قيمة جيدة. ومن ناحية أخرى. أما الرحلات ذات الأسعار العالية نسبياً، فهي رحلات داخل سويسرا، وخاصة بين المدن الكبيرة، والمدن بشكل عام.

وقالت جينين بيلود، رئيسة شركة "تسه ها-مباشر"، إن فرع الاقتصاد هذا يعمل على تحسين التّناسب بين السعر والأداء. وقالت إن هناك حاجة لخفض أسعار بطاقات السفر ذات الاستخدام غير المتكرر وأنواع أخرى من البطاقات التي تخدم المسافرين، كما يتعين تبسيط العمليّة من أجل جذب زبائن جدد.

SDA-ATS/ث.س

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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