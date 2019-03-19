على الرغم من ارتفاع تكلفة الخروج لمشاهدة مسرحية او أوبرا في سويسراـ توجد امكانية أيضا للترفيه عن النفس من دون مقابل، كالمشاركة مثلا في أوبرا الهواء الطلق بزيورخ. (Keystone)

إذا كنت ترغب في التمتّع باستراحة وأنشطة ترفيهية غير مكلفة، فعليك أن تتجنّب زيورخ وجنيف: فهاتان المدينتان السويسريتان من بين الأغلى تكلفة في العالم في هذيْن المجاليْن، وفق المؤشّر العالمي لتكلفة الحياة لعام 2019.

وكشف مؤشّر هذا العام الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء بأن زيورخ هي رابع مدينة عالمية من حيث ارتفاع تكلفة المعيشة عموما، مباشرة بعد سانغفورة وباريس وهونغ- كونع، المدن الثلاث المتصدّرة لهذا التصنيف. واحتلت جنيف بالتوازي مع أوساكا في اليابان، المرتبة الخامسة عالميا.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تحصلت العديد من المدن الأوروبية على لقب الأغلى تكلفة في العديد من المجالات، على سبيل المثال، التكاليف المنزلية والرعاية الشخصية، وأيضا قضاء الإجازات ومرافق الترفيه. وحاليا تتصدّر جنيف وزيورخ المدن الثلاث والثلاثين بعد المائة التي شملها هذا المؤشّر في المجاليْن المذكوريْن سلفا، بحسب بما أدلت به مؤلّفة الدراسة روكسانا شلاسيفا في حديث إلى swissinfo.ch.

"ربما يعكس هذا نفقات أكبر تنفقها هاتان المدينتان أو الأشخاص في سويسرا بشكل عام على الاحتياجات غير الضرورية. وزيوريخ وجنيف هما المدينتان الوحيدتان اللتان قمنا بمسحهما في سويسرا ، لكننا نعتبرهما ممثلتيْن لتكاليف المعيشة السويسرية عموما"، تضيف مؤلفة الدراسة.

ووفق سلاشيفا، يتعلّق الامر عند الحديث عن مجالي الترفيه والاستراحة ب "ثمن التلفزيون، والحاسوب، والاشتراك في مجلة أو صحيفة، وتذاكر الدخول إلى قاعات السينما، وتذاكر المسرح والأكل في المطاعم، وتكلفة التجوال في الخارج بصفة عامة".

ورغم أن الدراسات الأخرى قد سلطت الضوء على ثمن القهوة والاكلات الخفيفة في سويسرا، فإن ذلك "لو حصل مع هذه الدراسة التي نحن بصددها لكان الوضع أسوأ بالنسبة لترتيب المدن السويسرية"، تقول مؤلفة الدراسة.

(swissinfo.ch)

وعلى الرغم من أن زيوريخ تراجعت بمرتبتيْن، وتقدمت جنيف بمرتبة مقارنة بالمؤشّر السابق، إلا أنهما لا تزالان قريبتيْن جدًا من الصدارة. وقالت سلاشيفا: "في بعض الأحيان تتراجع إحدى المدن في الترتيب، ليس ذلك لكونها أصبحت أرخص، بل لأن ترتيب مدينة أخرى قد شهد تغيّرا".

ويتم إعداد هذا المؤشر المتعلّق بتكلفة المعيشة في العالم (Worldwide Cost of Living) كل سنتيْن ويقارن بين أكثر من 400 سعر فردي عبر 160 منتجًا وخدمات في 133 مدينة موزعةعلى 93 دولة. ويشمل ذلك الطعام والشراب والملابس واللوازم المنزلية وأدوات العناية الشخصية والإيجار والنقل وفواتير الخدمات والمدارس الخاصة والمساعدة المنزلية والتكاليف الترفيهية.



(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي), swissinfo.ch

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