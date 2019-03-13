هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 11:32 ص

رغم تيسير إجراءات التجنيس للجيل الثالث، فإن عدد المتقدمين للحصول على الجنسية ما يزال منخفضا.

(© Keystone / Christian Beutler)

تقدم العام الماضي حوالي 1000 شخص بطلب للحصول على الجنسية السويسرية وذلك منذ تغيير القانون لتيسير التجنيس للمهاجرين من أبناء الجيل الثالث.

وفق التغييرات القانونية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 15 فبراير 2018 فهناك حوالي 2500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 9 و25 عاما يستوفون شروط الحصول على الجنسية السويسرية. ويستطيع هؤلاء التقدم بطلب التجنيس لدى السلطات الفدرالية مباشرة، مما يجعل الإجراءات أقل كلفة وتعقيداً.

ورغم هذه الإجراءات الميسرة، فإن عدد المتقدمين للحصول على الجنسية ما يزال منخفضا، حيث أفادت لجنة الهجرة الفدرالية رابط خارجيأمس الثلاثاء أن 1065 مهاجرًا من الجيل الثالث تقدموا بطلب للحصول على جواز سفر وتمت الموافقة على 309 حالة.

يذكر أن حوالي 80 ٪ من المتقدمين كانوا من أربع دول: إيطاليا وتركيا وكوسوفو وإسبانيا. وينحدر حوالي 55٪ من المتقدمين من الاتحاد الأوروبي أو منطقة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA)، وكان 72٪ من الحاصلين على الجنسية من مواطني الاتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

كما جاء ثلثا طلبات التقديم في ستة كانتونات - أرغاو وسانت غالن وسولوتورن وتورغاو وبازل وبيرن. وكانت الكانتونات الناطقة بالفرنسية أقل من المتوسط من حيث عدد الطلبات.

+ اقرأ أيضاً عشرة أشياء يجب معرفتها عن الجنسية السويسرية

في هذا السياق أكدت زيبيل سيغفارت، المتحدثة باسم لجنة الهجرة الفدرالية قلة عدد الطلبات لكنها قالت إن 1000 طلب يعتبر أمرا إيجابيا. ووفقًا لدراسة استشهدت بها الأمانة العامة للهجرة (SEM) ، فإن 2300 شاب وشابة يمكنهم كل عام الاستفادة من قانون التجنيس الميسر خلال السنوات العشر القادمة.

لجنة الهجرة أوضحت أن العقبة التي حالت دون تجنيس العديد من المرشحين هي محاولة إثبات أن أحد الوالدين التحق بمدرسة إجبارية في سويسرا لمدة خمس سنوات وهو شرط من متطلبات القانون الجديد. بدورها أوضحت اللجنة صعوبة استيفاء هذا الشرط لأن معظم المهاجرين وصلوا في ذلك الوقت إلى سويسرا كعمال لمدة أشهر ولم يلتحقوا إلا بالمدرسة الإلزامية لبضع سنوات قبل بدء التدريب المهني.

وأوصت اللجنة باعتبار التدريب المهني دليلاً على الاندماج وأن يتم تعديل القانون وفقًا لذلك.

إجراءات التقديم

من أجل الحصول على الجنسية السويسرية يشترط عادة قضاء عشر سنوات في البلاد وتقديم طلب التجنيس لدى البلدية واجتياز اختبارات اللغة وإجراء مقابلة من أجل التأكد من اندماج الشخص المتقدم.

ومن المفترض أن تبسط قوانين التجنس الجديدة للمهاجرين من الجيل الثالث الإجراءات، حيث يستطيع أبناء الجيل الثالث التقدم بطلب لدى السلطات الفدرالية مباشرة. ومن أهم الشروط الأخرى: هي أن يكون المتقدم مولود في سويسرا ولديه تصريح إقامة من فئة C والتحق بالمدرسة في سويسرا لمدة خمس سنوات وأن يكون أحد الوالدين التحق بالمدرسة في سويسرا لمدة خمس سنوات وأن يكون أحد الأجداد أو الجدات قد وُلِد أو عاش في سويسرا بشكل قانوني لمدة ست سنوات على الأقل.

يذكر أن الحد الأقصى لسن التقديم هو 25 عامًا، لضمان عدم انتظار المرشحين لفترة أطول للتهرب من الخدمة العسكرية. ويشترط القانون السويسري في المتقدمين عموما الاندماج جيدًا في مجتمعاتهم واحترام قيم الدستور السويسري.

Keystone SDA/م.ا.

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