هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 01:00 م

منتزه في غوتنبرغ بالسويد، واحد من البلدان القليلة الذي لا يزال يستقبل السياح. (Keystone / Adam Ihse)

ألغى العديد من منظمي الرحلات السياحية السويسريين جميع رحلات السفر الدولية تقريبا حتى 14 يونيو المقبل، قائلين إن الوصول إلى العديد من البلدان غير ممكن قبل هذا التاريخ بسبب وباء كوفيد -19. وبإمكان العملاء الذين قاموا بحجوزات مسبقة إما إعادة جدولة رحلاتهم أو طلب استرداد أموالهم.

وقالت متحدثة باسم وكالة الأسفار Tui Suisse إن إعلان الحكومة الأسبوع الماضي بأن الحدود السويسرية ربما لن تفتح للرحلات السياحية حتى منتصف يونيو المقبل قد ساهم في اتخاذ هذا القرار. وأضافت أنه تم إبلاغ معظم العملاء المعنيين بالفعل بإلغاء رحلاتهم.

هذه الوكالة أعلنت أن جميع الرحلات المحجوزة حتى نهاية أغسطس يمكن للعملاء تأجيلها بدون أي رسوم. كما سيكون بإمكان العملاء اختيار تواريخ ووجهات أخرى، وفق برنامج الرحلات المتاح حتى أكتوبر 2021.

من جانبها، أعلنت وكالة الأسفار Hotelplan بدورها إلغاء الإقامات في الخارج بالنسبة لعلاماتها التجارية "غلوبيس فواياج"، و"ترافيل هاوس" وتوريزم بور توس" و"هوتلبلان"، و"فاكونس- ميغرو". حتى 14 يونيو المقبل.

وقالت هذه الوكالة السياحية المملوكة لمجموعة ميغرو التجارية إنه سيتم التعويض للعملاء بالكامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. الوكالة أعلنت أيضا أنه سيتم الإتصال بالعملاء لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ برحلاتهم، خاصة أنه حاليا لا يمكن الوصول إلا إلى السويد التي لا تزال تستقبل السياح الأجانب.

أما شركة سويسرا للسياحة Touristik Schweiz والتي تعود إليها ملكية وكالات أسفار كيوني فتقول إنه نظرا للقيود المفروضة على الدخول، وتوفّر أعدادا محدودة من الرحلات الجوية حتى منتصف يونيو المقبل، لن تتاح أي رحلات سياحية. وبالنسبة للعدد القليل من الوجهات، سوف ينظر في كل حالة بمفردها، وفقا لمتحدث رسمي. وأضافت الشركة أن المبالغ المالية التي دفعها العملاء بالفعل في الحجوزات يمكن استخدامها في إعادة جدولة الرحلات بتواريخ أخرى أو المطالبة باستردادها.



Keystone-SDA/.ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة وكالات أسفار سويسرية تمدد إلغاء الرحلات السياحية للخارج 18 مايو 2020 - آخر تحديث - 13:00 ألغى العديد من منظمي الرحلات السياحية السويسريين جميع رحلات السفر الدولية تقريبا حتى 14 يونيو المقبل، قائلين إن الوصول إلى العديد من البلدان غير ممكن قبل هذا التاريخ بسبب وباء كوفيد -19. وبإمكان العملاء الذين قاموا بحجوزات مسبقة إما إعادة جدولة رحلاتهم أو طلب استرداد أموالهم. وقالت متحدثة باسم وكالة الأسفار Tui Suisse إن إعلان الحكومة الأسبوع الماضي بأن الحدود السويسرية ربما لن تفتح للرحلات السياحية حتى منتصف يونيو المقبل قد ساهم في اتخاذ هذا القرار. وأضافت أنه تم إبلاغ معظم العملاء المعنيين بالفعل بإلغاء رحلاتهم. هذه الوكالة أعلنت أن جميع الرحلات المحجوزة حتى نهاية أغسطس يمكن للعملاء تأجيلها بدون أي رسوم. كما سيكون بإمكان العملاء اختيار تواريخ ووجهات أخرى، وفق برنامج الرحلات المتاح حتى أكتوبر 2021. من جانبها، أعلنت وكالة الأسفار Hotelplan بدورها إلغاء الإقامات في الخارج بالنسبة لعلاماتها التجارية "غلوبيس فواياج"، و"ترافيل هاوس" وتوريزم بور توس" و"هوتلبلان"، و"فاكونس- ميغرو". حتى 14 يونيو المقبل. وقالت هذه الوكالة السياحية المملوكة لمجموعة ميغرو التجارية إنه سيتم التعويض للعملاء بالكامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. الوكالة أعلنت أيضا أنه سيتم الإتصال بالعملاء لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ برحلاتهم، خاصة أنه حاليا لا يمكن الوصول إلا إلى السويد التي لا تزال تستقبل السياح الأجانب. أما شركة سويسرا للسياحة Touristik Schweiz والتي تعود إليها ملكية وكالات أسفار كيوني فتقول إنه نظرا للقيود المفروضة على الدخول، وتوفّر أعدادا محدودة من الرحلات الجوية حتى منتصف يونيو المقبل، لن تتاح أي رحلات سياحية. وبالنسبة للعدد القليل من الوجهات، سوف ينظر في كل حالة بمفردها، وفقا لمتحدث رسمي. وأضافت الشركة أن المبالغ المالية التي دفعها العملاء بالفعل في الحجوزات يمكن استخدامها في إعادة جدولة الرحلات بتواريخ أخرى أو المطالبة باستردادها.