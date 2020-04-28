هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 11:51 ص

أربعة أيادي وثلاث كمامات: زيارة مصفف الشعر أصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في السابق. (Urs Flüeler/Keystone)

الاثنين كان أول يوم في المرحلة الأولى للخروج من حالة الإغلاق التي فرضتها سويسرا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

جاء اليوم المنتظر، فبعد خمسة أسابيع من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، تم إعادة فتح عدد من المتاجر ولم يتردد الكثيرون في انتهاز أول فرصة لشراء احتياجاتهم من متاجر الزهور أو الزراعة والبناء أو زيارة محال تصفيف الشعر. الكمامات كانت حاضرة في هذا المشهد كتذكير بأن الأزمة لم تنته بعد.



رفاهية صبغ الحواجب أصبحت ممكنة. (Peter Klaunzer/Keystone)

لا تحتاج إلى أن تكون عالم فلك للتنبؤ بأن صالونات مصففي الشعر ستكون مزدحمة للغاية في الأيام القادمة، إما لترويض الرؤوس المتضخمة أو لإصلاح المحاولات الفاشلة لقص الشعر أو التجميل في المنزل.

رغم عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في متاجر الزراعة والبناء، إلا أن مظاهر الوقاية من فيروس كورونا تعيد إلى الأذهان أننا قطعنا شوطاً من مشوار لم ينته بعد. (Gian Ehrenzeller/Keystone)

بدءاً من أمس الاثنين أصبح من الممكن في سويسرا زيارة صالونات التجميل والأظافر ومتاجر الزراعة والبناء. في الوقت نفسه، يمكن للأطباء وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي إعادة فتح أبوابهم لجميع المرضي وليس للحالات العاجلة فقط. كما تم السماح للمستشفيات باستقبال الحالات وإجراء العمليات، التي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.



لكن قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم لاحتواء الفيروس التاجي لا تزال سارية، ولا سيما حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

خلال فترة الإغلاق، كان لدى العملاء متسع من الوقت للتفكير فيما يريدون زرعه في الشرفات والحدائق. (Laurent Gillieron/Keystone)

بشكل عام ، فإن ارتداء الكمامات ليس إلزاميا في سويسرا، لكن المتاجر بحاجة إلى الالتزام بقواعد النظافة الصارمة مع ضمان وجود مسافة كافية بين العملاء. ومن المتوقع إعادة فتح المدارس والمحلات التجارية الأخرى في غضون أسبوعين.

زوجان يتجولان في ممرات متجر ضخم بالقرب من زيورخ. (Ennio Leanza/Keystone)

وفي حال لم تكن هناك زيادة واضحة في عدد الإصابات، فمن المقرر إعادة فتح المدارس الثانوية والمهنية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في 8 يونيو وذلك بالإضافة إلى المتاحف والمكتبات وحدائق الحيوان.

أزمة فيروس كورونا بالصور - معرض صور يتم تحديثه باستمرار لرصد مظاهر الحياة في سويسرا في ظل حالة الطوارئ لاحتواء الفيروس التاجي.



ترجمته من الألمانية: مي المهدي, swissinfo.ch

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