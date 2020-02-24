هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 04:00 م

يتلقى حوالي 3% من السكان في سويسرا مُساعدات اجتماعية. (© Keystone / Christian Beutler)

إذا كنت غير قادر على إعالة نفسك أو عائلتك في سويسرا، فهناك نظام رعاية اجتماعية مصمّم خصيصا لمساعدتك.

يتلقى أكثر من 270 ألف شخص في سويسرا مساعدات اجتماعية يتم توزيعها على مستوى الكانتونات. نصف المتلقين لهذه الإعانات سويسريّون، أما أعمار ثلثهم فهي أقل من 18 عامًا. أما رُبُع البالغين المتلقين للمساعدات فهم ممن يُوصفون بـ "الفقراء العاملين"، أي الذين لا يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية رغم ممارستهم لعمل أو وظيفة.

في عام 2018، أنفقت الكانتونات 2.8 مليار فرنك (أي يعادل 2.85 مليار دولار) على الرعاية الاجتماعية. ووفقًا للمؤتمر السويسري لمؤسسات المساعدة الاجتماعيةرابط خارجي، "يقدم نظام الرعاية الاجتماعية مساهمة أساسية في الوئام الاجتماعي في سويسرا ويضمن أن يعيش جميع الناس بكرامة".

من الذي يحق له الحصول على مساعدات اجتماعية؟

نهاية الإطار التوضيحي

المساعدات الاجتماعية مخصّصة للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر. وفي سويسرا، يُقدر الحد الأدنى لدخل الكفاف حاليا بـ 2559 فرنك في الشهر للشخص الواحد و بـ 3990 فرنك لشخصيْن بالغيْن مع طفليْن. (في المقابل، يبلغ متوسط الراتب الإجمالي في سويسرا حوالي 5500 فرنك في الشهر).

إذا كنت مواطنًا سويسريًا أو لديك تصريح إقامة ساري المفعول في الكنفدرالية، يُمكنك الحصول على الرعاية الاجتماعية في سويسرا. كما أن طالبي اللجوء واللاجئون مؤهّلون لذلك أيضًا. وإذا لم تندرج في أيّ من هذه الفئات، فلا يزال بإمكانك تقديم طلب للحصول على ما يُعرف بـ "مساعدات الطوارئ".رابط خارجي

لا يُمكنك الحصول على مساعدات اجتماعية، إذا كنت تتلقى بالفعل مزايا الضمان الاجتماعي أو إذا كانت لديك أموال مُودعة في البنك أو في شكل عقارات. في المقابل، يُمكن للمتقاعدين التقدم بطلب للحصول على إعانات تكميلية.

كم تبلغ قيمة المساعدات الاجتماعية؟

نهاية الإطار التوضيحي

تغطي مدفوعات الرعاية الاجتماعية الضروريات الأساسية. من أجل تلبية هذه الاحتياجات كالطعام والملابس وما يتعلق بالعناية الشخصية، يحصل الشخص على حوالي 1000 فرنك شهريًا. علاوة على ذلك، يحصل الأفراد على حوالي 1000 فرنك للسكن وعلى 200 فرنك للتأمين الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك التقدم بطلب لتخفيض أقساط التأمين الصحي حسب الكانتون الذي تقيم فيه، وقد تحتاج إلى إعادة تقديم الطلب سنوياً.

يحصل المتقدمون المدينون على 200 فرنك إضافي شهريًا.

ما الذي يتعيّن عليّ فعله؟ نهاية الإطار التوضيحي

سوف يساعدك مستشار متخصص في إدارة الميزانية على وضع خطة لتحسين وضعك المالي. من المتوقع أن يُطلب منك البحث عن وظيفة أو المشاركة في برنامج إعادة الاندماج في سوق العمل.

+ من يتلقى إعانات التأمين ضد البطالة في سويسرا؟



يجب الإبلاغ عن أي دخل جديد، بما في ذلك الهدايا النقدية أو التكاليف الصحية المستردة، بحيث يُمكن تعديل مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

عدم الالتزام بالمتطلبات أو أداء الواجبات أو إعلان موقفك بدقة سيؤدي إلى خصم المدفوعات أو إلغائها تماما. ويُمكن للسلطات ترحيل الأجانب الذين يثبت ارتكابهم لعمليات غش.



ما هي القيود الموجودة؟ نهاية الإطار التوضيحي

يجب أن يكون السكن الخاص بك من بين أرخص الأماكن المتاحة في منطقتك، ذلك أن السلطات المحلية حددت المبادئ التوجيهية المتعلقة بطبيعة السكن لمتلقي الإعانة الاجتماعية. إذا تم اعتبار شقتك باهظة الثمن، فسيُطلب منك العثور على مكان آخر بأسعار معقولة. إذا كان عمرك أقل من 25 عامًا، فمن المفترض أن تعيش مع والديْك أو أن تعثر على غرفة للإيجار في شقة مشتركة.

لا توجد ميزانية لسيارة، إلا إذا لم تتمكن من الوصول إلى مكان عملك بواسطة وسائل النقل العام، أو كنت بحاجة إلى سيارة لأسباب صحية. ولا يتم تغطية نفقات الحيوانات الأليفة أيضاً.

هل مايزال بإمكاني أن أصبح مواطنًا سويسريًا؟ نهاية الإطار التوضيحي

إذا كنت تتلقى إعانات الرعاية الاجتماعية، فأنت غير مؤهّل للتقدم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية. على المستوى الفدرالي، لا يمكنك طلب الحصول على الجنسية، إذا كنت تلقيت المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أما في كانتوني برن وأرغاو فقد تم تحديد هذه المدة بعشرة أعوام.

هل يُمكنني الذهاب في عطلة؟ نهاية الإطار التوضيحي

نعم، بإذن من مكتب الرعاية الاجتماعية المحلي. لن يتم تغطية التكاليف عن طريق المساعدة الاجتماعية، ولكن هناك مؤسّسات تقدم خيارات عطلات رخيصة للأشخاص الذين لا يملكون إمكانيات للسفر.

هل يجب عليّ سداد أموال المساعدات الاجتماعية؟ نهاية الإطار التوضيحي

نعم، إذا تحسّن وضعك المالي. في بعض الكانتونات، يتعيّن عليك فقط سداد المال إذا ورثت مبلغًا كبيرًا أو فزت في اليانصيب. في جميع أنحاء سويسرا، ينتهي الالتزام بالسداد من 5 إلى 20 سنة بعد حصول الشخص على آخر دفعة من المساعدات الاجتماعية.

يُذكر أن نصف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في سويسرا يجدون فرصة عمل خلال عام واحد، وأن 20 ٪ منهم بحاجة إلى المساعدة لمدة سنة إلى سنتين. ويحتاج حوالي 8% منهم إلى المساعدات الاجتماعية لمدة ستّ سنوات أو أكثر.





(ترجمته من الإنجليزية وعالجته: مي المهدي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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(في المقابل، يبلغ متوسط الراتب الإجمالي في سويسرا حوالي 5500 فرنك في الشهر). إذا كنت مواطنًا سويسريًا أو لديك تصريح إقامة ساري المفعول في الكنفدرالية، يُمكنك الحصول على الرعاية الاجتماعية في سويسرا. كما أن طالبي اللجوء واللاجئون مؤهّلون لذلك أيضًا. وإذا لم تندرج في أيّ من هذه الفئات، فلا يزال بإمكانك تقديم طلب للحصول على ما يُعرف بـ "مساعدات الطوارئ". لا يُمكنك الحصول على مساعدات اجتماعية، إذا كنت تتلقى بالفعل مزايا الضمان الاجتماعي أو إذا كانت لديك أموال مُودعة في البنك أو في شكل عقارات. في المقابل، يُمكن للمتقاعدين التقدم بطلب للحصول على إعانات تكميلية. كم تبلغ قيمة المساعدات الاجتماعية؟ تغطي مدفوعات الرعاية الاجتماعية الضروريات الأساسية. من أجل تلبية هذه الاحتياجات كالطعام والملابس وما يتعلق بالعناية الشخصية، يحصل الشخص على حوالي 1000 فرنك شهريًا. علاوة على ذلك، يحصل الأفراد على حوالي 1000 فرنك للسكن وعلى 200 فرنك للتأمين الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك التقدم بطلب لتخفيض أقساط التأمين الصحي حسب الكانتون الذي تقيم فيه، وقد تحتاج إلى إعادة تقديم الطلب سنوياً. يحصل المتقدمون المدينون على 200 فرنك إضافي شهريًا. ما الذي يتعيّن عليّ فعله؟ سوف يساعدك مستشار متخصص في إدارة الميزانية على وضع خطة لتحسين وضعك المالي. من المتوقع أن يُطلب منك البحث عن وظيفة أو المشاركة في برنامج إعادة الاندماج في سوق العمل. + من يتلقى إعانات التأمين ضد البطالة في سويسرا؟ يجب الإبلاغ عن أي دخل جديد، بما في ذلك الهدايا النقدية أو التكاليف الصحية المستردة، بحيث يُمكن تعديل مدفوعات الرعاية الاجتماعية. عدم الالتزام بالمتطلبات أو أداء الواجبات أو إعلان موقفك بدقة سيؤدي إلى خصم المدفوعات أو إلغائها تماما. ويُمكن للسلطات ترحيل الأجانب الذين يثبت ارتكابهم لعمليات غش. ما هي القيود الموجودة؟ يجب أن يكون السكن الخاص بك من بين أرخص الأماكن المتاحة في منطقتك، ذلك أن السلطات المحلية حددت المبادئ التوجيهية المتعلقة بطبيعة السكن لمتلقي الإعانة الاجتماعية. إذا تم اعتبار شقتك باهظة الثمن، فسيُطلب منك العثور على مكان آخر بأسعار معقولة. إذا كان عمرك أقل من 25 عامًا، فمن المفترض أن تعيش مع والديْك أو أن تعثر على غرفة للإيجار في شقة مشتركة. لا توجد ميزانية لسيارة، إلا إذا لم تتمكن من الوصول إلى مكان عملك بواسطة وسائل النقل العام، أو كنت بحاجة إلى سيارة لأسباب صحية. ولا يتم تغطية نفقات الحيوانات الأليفة أيضاً. هل مايزال بإمكاني أن أصبح مواطنًا سويسريًا؟ إذا كنت تتلقى إعانات الرعاية الاجتماعية، فأنت غير مؤهّل للتقدم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية. على المستوى الفدرالي، لا يمكنك طلب الحصول على الجنسية، إذا كنت تلقيت المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. أما في كانتوني برن وأرغاو فقد تم تحديد هذه المدة بعشرة أعوام. هل يُمكنني الذهاب في عطلة؟ نعم، بإذن من مكتب الرعاية الاجتماعية المحلي. لن يتم تغطية التكاليف عن طريق المساعدة الاجتماعية، ولكن هناك مؤسّسات تقدم خيارات عطلات رخيصة للأشخاص الذين لا يملكون إمكانيات للسفر. هل يجب عليّ سداد أموال المساعدات الاجتماعية؟ نعم، إذا تحسّن وضعك المالي. في بعض الكانتونات، يتعيّن عليك فقط سداد المال إذا ورثت مبلغًا كبيرًا أو فزت في اليانصيب. في جميع أنحاء سويسرا، ينتهي الالتزام بالسداد من 5 إلى 20 سنة بعد حصول الشخص على آخر دفعة من المساعدات الاجتماعية. يُذكر أن نصف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في سويسرا يجدون فرصة عمل خلال عام واحد، وأن 20 ٪ منهم بحاجة إلى المساعدة لمدة سنة إلى سنتين. ويحتاج حوالي 8% منهم إلى المساعدات الاجتماعية لمدة ستّ سنوات أو أكثر.