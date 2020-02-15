هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 11:00 ص

رجل يدرس إعلانات الوظائف في مكتب البطالة في سويسرا الناطقة بالفرنسية

(Keystone / Laurent Gillieron)

إذا فقدت وظيفتك في سويسرا، يحق لك، ضمن شروط معينة، الحصول على إعانات التأمين ضد البطالة، فيما يلي أهم ما تحتاج إلى معرفته في هذا السياق:

يَدفع كلُّ من لديه وظيفة في سويسرا مبلغاً محدداً في صندوق الهدف منه مساعدة من فقد عمله لأسباب معينة، علماً أن الموظف يتقاسم مع صاحب العمل المبلغ الواجب دفعه إلى هذا الصندوق. في عام 2019 كان معدل البطالة في سويسرا 2.3%، وهو مستوى منخفض جدا بالمقارنة على المستوى الدولي.

ومن المفيد الإشارة إلى أن احتساب معدّل البطالة في سويسرا يأخذ في الاعتبار فقط الأشخاص المسجلين في المراكز الإقليمية للتشغيل؛ أي أولئك الذين لم يعد لهم الحق في الاستفادة من صندوق التأمين ضد البطالة. بخلاف ذلك، يعتمد الاتحاد الدولي للعمال في إحصائياته على عملية حسابية مختلفة، فمعدل البطالة بالنسبة إليه ناتج عن ضرب عدد العاطلين عن العمل في مائة وتقسيمه على إجمالي القوى العاملة، والتي تشمل أولئك الذين لديهم وظائف أو بدون وظائف.

في سويسرا، تلقى العام الماضي 107 ألف شخص إعانات من صندوق التأمين ضد البطالة.

من لديه الحق في الاستفادة من هذه الإعانات؟

نهاية الإطار التوضيحي

للتقدم بطلب للحصول على إعانات التأمين ضد البطالة، يجب أن يكون لديك تصريح إقامة وعمل في سويسرا، ويجب أن تكون قد عملت لمدة 12 شهرًا على أقل تقدير خلال العامين السابقين لتقديمك الطلب. كما يجب أن يكون ما كسبته من مرتب أثناء فترة عملك تلك لا يقل عن 500 فرنك سويسري شهريًا، مع العلم أنه يتم استثناء الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص من هذه القاعدة.

كيف يمكنني التسجيل للحصول على هذه الإعانات؟ نهاية الإطار التوضيحي

تحتاج إلى التسجيل لدى المكتب الإقليمي للتشغيل، ويقوم المسؤول عن ملفك بتقديم الدعم بينما تبحث أنت عن وظيفة جديدة. كما أنّه من الأفضل أن تقوم بالتسجيل بمجرد معرفتك بأنّك ستفقد عملك - حتى لو كنت لا تزال تعمل إلى انتهاء الفترة القانونية للإعلام بالإقالة، التي يجب على أرباب العمل الالتزام بها.

بالإضافة إلى الوفاء بالشروط الأساسية الموضحة أعلاه، هناك العديد من المهام التي يتعين على الشخص الذي يحصل على إعانات البطالة القيام بها، على سبيل المثال، يجب عليك مراجعة القائم على ملفك في المكتب الإقليمي للتشغيل بانتظام وإثبات أنك تقدمت بمطالب تشغيل لـ 10 إلى 12 وظيفة شهريًا. كما سيتم أيضًا إرسالك للمشاركة في دورات وورش عمل لتحسين الآفاق وتعزيز المهارات مثل كتابة السيرة الذاتية.

ما المبلغ الذي ستحصل عليه؟

نهاية الإطار التوضيحي

عادة ما تصل استحقاقات البطالة إلى حوالي 70% من متوسط الأجر الذي كسبته في العام السابق لفقدانك لوظيفتك. إذا كان لديك أطفال، يمكنك الحصول على 80%، ولكن الحد الأقصى لمتوسط الأجور الشهرية هو 12350 فرنك سويسري.

كم من الوقت يمكنك الحصول على إعانات التأمين ضد البطالة؟ نهاية الإطار التوضيحي

فحص الأوراق في مكتب التأمين ضد البطالة في برن.

(Keystone / Peter Klaunzer)

يتم دفع الإعانات على شكل "مخصصات يومية" على أساس أسبوع عمل مدته خمسة أيام. وإذا كنت قد عملت ودفعت للصندوق لمدة 12 شهرًا خلال العامين الماضيين، فيحق لك الحصول على بدل إعانة لمدة 260 يومًا- أو200 يوماً إذا كنت تحت سن 25 عامًا وبدون أطفال.

أما إذا ما كنت قد عملت لمدة تزيد عن 18 شهرًا، فإنك تحصل على معونات لما يصل إلى 400 يوم. أما بالنسبة للموظفين الكبار في السن، أو أولئك الذين لديهم إعاقة ما، فلديهم الحق للحصول على المعونات لمدة تصل إلى 120 يومًا إضافيًا - وبذلك يصل الحد الأقصى إلى عامين.

ومع ذلك، يمكن للمسؤول عن ملفك الخاص أن يؤثر على مخصصاتك اليومية إذا أخلفت المواعيد، أو رفضت وظيفة كانت مناسبة، أو فشلت في إرسال طلبات عمل كافية أو رفضت المشاركة في برامج التهيئة لسوق العمل.

الانتهاكات البسيطة "تكلفك" ما قيمته من 1 إلى 15 يومًا من المخصصات؛ أما الانتهاكات الخطيرة فقد تصل عقوبتها إلى ما قيمته 60 يوم من المخصصات.

هل يُسمح لي بأداء وظائف غريبة أو غير ذلك من الأعمال المتواضعة الأجر؟

نهاية الإطار التوضيحي

نعم، ولكن عليك إبلاغ المكتب الإقليمي للتشغيل بالدخل الذي تحصل عليه. والفشل في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من قسم من المخصصات أو حتى إلى تهمة جنائية.

هل يمكنني الذهاب في إجازة بينما أحصل على مخصصات التأمين ضد البطالة؟

نهاية الإطار التوضيحي

نعم، بعد ثلاثة أشهر من البطالة، يمكنك قضاء إجازة أسبوع من تقديم التقارير إلى مكتب البطالة أو التقدم للوظائف. إذا كنت ترغب في قضاء عطلة أطول، فستحتاج إلى طلب إجازة غير مدفوعة الأجر بدون فوائد. في أي حال، أبلغ المسؤول عن ملفك هو يضع الخطط الخاصة بسفرك قبل أسبوعين على الأقل. علماً أن المعلومات الملفقة من هذا النوع قد تؤدي إلى حرمانك من المخصصات أو إلى تهمة جنائية.

وإذا كنت لا أزال عاطلًا عن العمل بعد أن استنفذت كل استحقاقاتي؟

نهاية الإطار التوضيحي

في هذه الحالة قد تدخل في إطار من لديهم الحق في الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية.

تعد البطالة طويلة الأجل مصدر قلق لكثير من الناس في سويسرا، ولا سيما العمال الأكبر سناً الذين غالباً ما يتم تجاهلهم خلال عملية التوظيف.

بدءًا من ربيع عام 2020، سيتم تطبيق تدابير جديدة لملء الوظائف الشاغرة بعمال يعيشون بالفعل في سويسرا، حيث ترغب الحكومة أيضًا في تقديم مزايا إضافية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر والذين لم يعودوا مؤهلين للحصول على المخصصات من صندوق التأمين ضد البطالة.



(ترجمه من الإنجليزية وعالجه: ثائر السعدي)

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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آخر تحديث - 11:00 إذا فقدت وظيفتك في سويسرا، يحق لك، ضمن شروط معينة، الحصول على إعانات التأمين ضد البطالة، فيما يلي أهم ما تحتاج إلى معرفته في هذا السياق: يَدفع كلُّ من لديه وظيفة في سويسرا مبلغاً محدداً في صندوق الهدف منه مساعدة من فقد عمله لأسباب معينة، علماً أن الموظف يتقاسم مع صاحب العمل المبلغ الواجب دفعه إلى هذا الصندوق. في عام 2019 كان معدل البطالة في سويسرا 2.3%، وهو مستوى منخفض جدا بالمقارنة على المستوى الدولي. ومن المفيد الإشارة إلى أن احتساب معدّل البطالة في سويسرا يأخذ في الاعتبار فقط الأشخاص المسجلين في المراكز الإقليمية للتشغيل؛ أي أولئك الذين لم يعد لهم الحق في الاستفادة من صندوق التأمين ضد البطالة. بخلاف ذلك، يعتمد الاتحاد الدولي للعمال في إحصائياته على عملية حسابية مختلفة، فمعدل البطالة بالنسبة إليه ناتج عن ضرب عدد العاطلين عن العمل في مائة وتقسيمه على إجمالي القوى العاملة، والتي تشمل أولئك الذين لديهم وظائف أو بدون وظائف. في سويسرا، تلقى العام الماضي 107 ألف شخص إعانات من صندوق التأمين ضد البطالة. من لديه الحق في الاستفادة من هذه الإعانات؟ للتقدم بطلب للحصول على إعانات التأمين ضد البطالة، يجب أن يكون لديك تصريح إقامة وعمل في سويسرا، ويجب أن تكون قد عملت لمدة 12 شهرًا على أقل تقدير خلال العامين السابقين لتقديمك الطلب. كما يجب أن يكون ما كسبته من مرتب أثناء فترة عملك تلك لا يقل عن 500 فرنك سويسري شهريًا، مع العلم أنه يتم استثناء الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص من هذه القاعدة. كيف يمكنني التسجيل للحصول على هذه الإعانات؟ تحتاج إلى التسجيل لدى المكتب الإقليمي للتشغيل، ويقوم المسؤول عن ملفك بتقديم الدعم بينما تبحث أنت عن وظيفة جديدة. كما أنّه من الأفضل أن تقوم بالتسجيل بمجرد معرفتك بأنّك ستفقد عملك - حتى لو كنت لا تزال تعمل إلى انتهاء الفترة القانونية للإعلام بالإقالة، التي يجب على أرباب العمل الالتزام بها. بالإضافة إلى الوفاء بالشروط الأساسية الموضحة أعلاه، هناك العديد من المهام التي يتعين على الشخص الذي يحصل على إعانات البطالة القيام بها، على سبيل المثال، يجب عليك مراجعة القائم على ملفك في المكتب الإقليمي للتشغيل بانتظام وإثبات أنك تقدمت بمطالب تشغيل لـ 10 إلى 12 وظيفة شهريًا. كما سيتم أيضًا إرسالك للمشاركة في دورات وورش عمل لتحسين الآفاق وتعزيز المهارات مثل كتابة السيرة الذاتية. ما المبلغ الذي ستحصل عليه؟ عادة ما تصل استحقاقات البطالة إلى حوالي 70% من متوسط الأجر الذي كسبته في العام السابق لفقدانك لوظيفتك. إذا كان لديك أطفال، يمكنك الحصول على 80%، ولكن الحد الأقصى لمتوسط الأجور الشهرية هو 12350 فرنك سويسري. كم من الوقت يمكنك الحصول على إعانات التأمين ضد البطالة؟ يتم دفع الإعانات على شكل "مخصصات يومية" على أساس أسبوع عمل مدته خمسة أيام. وإذا كنت قد عملت ودفعت للصندوق لمدة 12 شهرًا خلال العامين الماضيين، فيحق لك الحصول على بدل إعانة لمدة 260 يومًا- أو200 يوماً إذا كنت تحت سن 25 عامًا وبدون أطفال. أما إذا ما كنت قد عملت لمدة تزيد عن 18 شهرًا، فإنك تحصل على معونات لما يصل إلى 400 يوم. أما بالنسبة للموظفين الكبار في السن، أو أولئك الذين لديهم إعاقة ما، فلديهم الحق للحصول على المعونات لمدة تصل إلى 120 يومًا إضافيًا - وبذلك يصل الحد الأقصى إلى عامين. ومع ذلك، يمكن للمسؤول عن ملفك الخاص أن يؤثر على مخصصاتك اليومية إذا أخلفت المواعيد، أو رفضت وظيفة كانت مناسبة، أو فشلت في إرسال طلبات عمل كافية أو رفضت المشاركة في برامج التهيئة لسوق العمل. الانتهاكات البسيطة "تكلفك" ما قيمته من 1 إلى 15 يومًا من المخصصات؛ أما الانتهاكات الخطيرة فقد تصل عقوبتها إلى ما قيمته 60 يوم من المخصصات. هل يُسمح لي بأداء وظائف غريبة أو غير ذلك من الأعمال المتواضعة الأجر؟ نعم، ولكن عليك إبلاغ المكتب الإقليمي للتشغيل بالدخل الذي تحصل عليه. والفشل في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من قسم من المخصصات أو حتى إلى تهمة جنائية. هل يمكنني الذهاب في إجازة بينما أحصل على مخصصات التأمين ضد البطالة؟ نعم، بعد ثلاثة أشهر من البطالة، يمكنك قضاء إجازة أسبوع من تقديم التقارير إلى مكتب البطالة أو التقدم للوظائف. إذا كنت ترغب في قضاء عطلة أطول، فستحتاج إلى طلب إجازة غير مدفوعة الأجر بدون فوائد. في أي حال، أبلغ المسؤول عن ملفك هو يضع الخطط الخاصة بسفرك قبل أسبوعين على الأقل. علماً أن المعلومات الملفقة من هذا النوع قد تؤدي إلى حرمانك من المخصصات أو إلى تهمة جنائية. وإذا كنت لا أزال عاطلًا عن العمل بعد أن استنفذت كل استحقاقاتي؟ في هذه الحالة قد تدخل في إطار من لديهم الحق في الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية. تعد البطالة طويلة الأجل مصدر قلق لكثير من الناس في سويسرا، ولا سيما العمال الأكبر سناً الذين غالباً ما يتم تجاهلهم خلال عملية التوظيف. بدءًا من ربيع عام 2020، سيتم تطبيق تدابير جديدة لملء الوظائف الشاغرة بعمال يعيشون بالفعل في سويسرا، حيث ترغب الحكومة أيضًا في تقديم مزايا إضافية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر والذين لم يعودوا مؤهلين للحصول على المخصصات من صندوق التأمين ضد البطالة.