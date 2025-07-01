خبيرة أممية تتهم شركة شركة غلينكور “بالتواطؤ مع إسرائيل”

فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية. Keystone-SDA

اتهمت فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، شركة غلينكور لتجارة السلع الأساسية والتعدين، بتحقيق أرباح من اقتصاد إسرائيلي وصفته بأنه "اقتصاد الإبادة الجماعية". ودعت الشركة إلى وقف تعاملاتها التجارية مع إسرائيل.

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جاء ذلك في تقرير نُشر مساء الإثنين في جنيف، حيث استهدفت المقرّرة الخاصة، وهي إيطالية الجنسية ومكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان ولكن لا تتحدث باسمه الرسمي، عشرات الشركات ضمن تقريرها، من بينها شركة إدارة الأصول الأمريكية “بلاك روك”.

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واتهمت ألبانيزي مجموعة غلينكور، التي تتخذ من مدينة تسوغ السويسرية مقرًا لها، إلى جانب الشركة الأمريكية دروموند، بأنهما الموردان الرئيسيان للفحم المستخدم في إنتاج الكهرباء في إسرائيل. ووفقًا للتقرير، تمتلك الشركات التابعة لهاتين المجموعتين مناجم في كولومبيا قامت بشحن 15 دفعة من الفحم منذ أكتوبر 2023.

وأضافت المقرّرة الخاصة أن “غلينكور” قامت أيضًا بتوريد الفحم من جنوب أفريقيا.