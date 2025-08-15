خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

فشل المفاوضات حول اتفاق النفايات البلاستيكية في جنيف Keystone-SDA



لن تتمكن سويسرا من إبرام "اتفاق جنيف" للحد من التلوث البلاستيكي. وأعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي، صباح الجمعة، عن خيبة أمل وفد بلاده، داعيًا إلى فترة استراحة للتفكير في المسار المستقبلي الذي يجب أن تتخذه المفاوضات.

1دقيقة

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss disappointed by failed plastics agreement in Geneva طالع المزيدSwiss disappointed by failed plastics agreement in Geneva

Deutsch de Verhandlungen zu Plastikmüll-Abkommen in Genf vertagt الأصلي طالع المزيدVerhandlungen zu Plastikmüll-Abkommen in Genf vertagt

وقال رئيس الشؤون الدولية في المكتب الفيدرالي للبيئة أمام ممثلي الدول الأخرى: “إنه وقت صعب”، مضيفًا أن الإخفاق لم يكن بسبب نقص الالتزام.

وفي الأثناء، وجّهت دول عديدة انتقادات لرئيس المفاوضات، لويس فاياس فالديفييسو.

وأشار فيرتلي إلى أنه “تم إحراز تقدم”، لكن الخطوات الحاسمة نحو إبرام الاتفاق لم تُتخذ بعد. ورغم الفشل، شدّد على أن الجهود يجب ألا تتوقف. ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات في اجتماعات متعدّدة، يرى أن هناك حاجة الآن إلى توقف لتحديد الاتجاه المستقبلي للعملية التفاوضية.

وكان وزير البيئة، ألبرت روشتي، قد دعم وفد بلاده مساء الأربعاء ويوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق، حيث التقى نظراءه في جنيف عدة مرات، وشارك في اجتماعات ضمن مجموعات صغيرة على هامش المفاوضات.