The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار

خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي

تأجيل المفاوضات حول اتفاق النفايات البلاستيكية في جنيف
فشل المفاوضات حول اتفاق النفايات البلاستيكية في جنيف Keystone-SDA


لن تتمكن سويسرا من إبرام "اتفاق جنيف" للحد من التلوث البلاستيكي. وأعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي، صباح الجمعة، عن خيبة أمل وفد بلاده، داعيًا إلى فترة استراحة للتفكير في المسار المستقبلي الذي يجب أن تتخذه المفاوضات.

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
Keystone-SDA

وقال رئيس الشؤون الدولية في المكتب الفيدرالي للبيئة أمام ممثلي الدول الأخرى: “إنه وقت صعب”، مضيفًا أن الإخفاق لم يكن بسبب نقص الالتزام.

وفي الأثناء، وجّهت دول عديدة انتقادات لرئيس المفاوضات، لويس فاياس فالديفييسو.

وأشار فيرتلي إلى أنه “تم إحراز تقدم”، لكن الخطوات الحاسمة نحو إبرام الاتفاق لم تُتخذ بعد. ورغم الفشل، شدّد على أن الجهود يجب ألا تتوقف. ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات في اجتماعات متعدّدة، يرى أن هناك حاجة الآن إلى توقف لتحديد الاتجاه المستقبلي للعملية التفاوضية.

وكان وزير البيئة، ألبرت روشتي، قد دعم وفد بلاده مساء الأربعاء ويوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق، حيث التقى نظراءه في جنيف عدة مرات، وشارك في اجتماعات ضمن مجموعات صغيرة على هامش المفاوضات.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
8 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

رئيسة سويسرا كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان خلال زيارتهما إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة.

المزيد

سياسة التجارة

بدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

تم نشر هذا المحتوى على الرسوم الجمركية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ رغم المساعي السويسرية في اللحظات الأخيرة.

طالع المزيدبدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية
رسوم ترامب الجمركية تزيد من احتمالات العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في سويسرا

المزيد

أماكن العمل

الرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على رسوم ترامب تهدد نمو الاقتصاد السويسري وقد .تدفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر

طالع المزيدالرسوم الجمركية الأمريكية تعزز فرص العودة إلى الفائدة السلبية في سويسرا
مونيكا شموتس رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية.

المزيد

شؤون خارجية

وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على جدّدت سويسرا تأكيدها على ضرورة التوصّل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. .

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
متظاهرون

المزيد

جنيف الدولية

نشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.

تم نشر هذا المحتوى على في وقت متأخر من يوم الخميس، هاجم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف. وسكبوا الطلاء الأحمر على مدخل المبنى.

طالع المزيدنشطاء يشوهون بطلاء أحمر واجهة بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف.
فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية.

المزيد

خبيرة أممية تتهم شركة شركة غلينكور “بالتواطؤ مع إسرائيل”

تم نشر هذا المحتوى على اتهمت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، شركة "غلينكور" التي تتخذ من تسوغ السويسرية مقرًا لها، بتحقيق أرباح من اقتصاد إسرائيلي وصفته بأنه "اقتصاد إبادة جماعية".

طالع المزيدخبيرة أممية تتهم شركة شركة غلينكور “بالتواطؤ مع إسرائيل”
تلقت وزارة الخارجية السويسرية حتى الآن 130 طلبًا من أشخاص يرغبون في مغادرة إسرائيل أو إيران.

المزيد

شؤون خارجية

سويسرا تجلي دبلوماسيين من طهران وتل أبيب وتؤكّد استمرار قنوات التواصل بين إيران والولايات المتحدة

تم نشر هذا المحتوى على غادر خمسة دبلوماسيين ودبلوماسيات من المواطنين السويسريين العاصمة الإيرانية طهران برًا مع عائلاتهم يوم الثلاثاء، بحسب ما أكده متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية.

طالع المزيدسويسرا تجلي دبلوماسيين من طهران وتل أبيب وتؤكّد استمرار قنوات التواصل بين إيران والولايات المتحدة
وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس مع نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر.

المزيد

شؤون خارجية

وزير الخارجية السويسري يدعو إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

تم نشر هذا المحتوى على دعا وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يدعو إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس خلال لقائه في القدس مع ممثلين عن منظمات إنسانية دولية، من بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى بحث التحديات المتعلقة بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

المزيد

وزير الخارجية السويسري يبحث الأزمة الإنسانية في غزة مع الجانب الإسرائيلي

تم نشر هذا المحتوى على يعتزم وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، اليوم الأربعاء، إثارة المخاوف الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة خلال محادثاته مع الجانب الإسرائيلي.

طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يبحث الأزمة الإنسانية في غزة مع الجانب الإسرائيلي

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية