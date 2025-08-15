خيبة أمل سويسرية بعد فشل التوصل إلى اتفاق للحد من التلوث البلاستيكي
لن تتمكن سويسرا من إبرام "اتفاق جنيف" للحد من التلوث البلاستيكي. وأعرب كبير المفاوضين فيليكس فيرتلي، صباح الجمعة، عن خيبة أمل وفد بلاده، داعيًا إلى فترة استراحة للتفكير في المسار المستقبلي الذي يجب أن تتخذه المفاوضات.
وقال رئيس الشؤون الدولية في المكتب الفيدرالي للبيئة أمام ممثلي الدول الأخرى: “إنه وقت صعب”، مضيفًا أن الإخفاق لم يكن بسبب نقص الالتزام.
وفي الأثناء، وجّهت دول عديدة انتقادات لرئيس المفاوضات، لويس فاياس فالديفييسو.
وأشار فيرتلي إلى أنه “تم إحراز تقدم”، لكن الخطوات الحاسمة نحو إبرام الاتفاق لم تُتخذ بعد. ورغم الفشل، شدّد على أن الجهود يجب ألا تتوقف. ومع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات في اجتماعات متعدّدة، يرى أن هناك حاجة الآن إلى توقف لتحديد الاتجاه المستقبلي للعملية التفاوضية.
وكان وزير البيئة، ألبرت روشتي، قد دعم وفد بلاده مساء الأربعاء ويوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق، حيث التقى نظراءه في جنيف عدة مرات، وشارك في اجتماعات ضمن مجموعات صغيرة على هامش المفاوضات.
