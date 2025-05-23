وزارة الخارجية السويسرية مدعوّة للتحقيق في منظمة أنشئت للعمل في غزة

وتهدف الشكاوى إلى التحقق مما إذا كانت “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، التي افتتحت فرعًا مسجلاً في جنيف منذ فبراير الماضي، تلتزم بالقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي. وأعربت المنظمة عن قلقها خصوصًا من علاقات المؤسسة بالولايات المتحدة، حيث يقع مقرها الرئيسي، وبإسرائيل. وقال فيليب غران، المدير التنفيذي لترايل إنترناشيونال “المشاركة في عمل إنساني منبثق عن خطة ترعاها الحكومة الإسرائيلية ينطوي على خطر كبير بوقوع تمييز ضد السكان الفلسطينيين”.
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