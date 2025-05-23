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أخبار

وزارة الخارجية السويسرية مدعوّة للتحقيق في منظمة أنشئت للعمل في غزة

منظمة ترايل إنترناشيونال من وزارة الخارجية السويسرية تطلب فتح تحقيق بشأن منظمة غير حكومية مثيرة للجدل.
منظمة ترايل إنترناشيونال من وزارة الخارجية السويسرية تطلب فتح تحقيق بشأن منظمة غير حكومية مثيرة للجدل. Keystone-SDA

قدّمت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، المتخصصة في مكافحة الجريمة الدولية، طلبًا للسلطات السويسرية بفتح تحقيق حول منظمة غير حكومية مثيرة للجدل أُنشئت لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

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Keystone-SDA
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وتهدف الشكاوى إلى التحقق مما إذا كانت “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، التي افتتحت فرعًا مسجلاً في جنيف منذ فبراير الماضي، تلتزم بالقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي.
وأعربت المنظمة عن قلقها خصوصًا من علاقات المؤسسة بالولايات المتحدة، حيث يقع مقرها الرئيسي، وبإسرائيل.
وقال فيليب غران، المدير التنفيذي لترايل إنترناشيونال “المشاركة في عمل إنساني منبثق عن خطة ترعاها الحكومة الإسرائيلية ينطوي على خطر كبير بوقوع تمييز ضد السكان الفلسطينيين”.

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ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

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أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

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هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

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يهدف هذا التمويل إلى دعم الفلسطينيين المتأثرين بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

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