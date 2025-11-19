中立受質疑，瑞士人將就「中立動議」舉行全民投票

瑞士的中立該朝哪個方向發展？ Christian Merz / Keystone

自俄烏戰爭爆發以來，瑞士的中立在國際上受到關注。以俄羅斯為代表的一些國家認為瑞士沒有固守中立立場，因為瑞士參與了歐盟對俄羅斯的制裁。這在瑞士國內也招致了激烈論辯。2022年11月一個動議委員會發起了一項「中立動議」，要求在憲法中對中立的概念進行嚴格規範，這對瑞士的外交和安全政策意味著什麼？

9 分钟

Meret Michel

相关内容

這項中立動議要求什麼？

這是一項公民動議，2026年瑞士選民將針對這項「中立動議」進行全民公投。如果大多數民眾和州投票贊成該動議，瑞士將在憲法中規定實行「永久和具備武裝力量」的中立。

截止目前，瑞士憲法規定，由聯邦委員會和議會負責中立事宜，因此在過去幾十年中瑞士可以根據地緣政治的具體情況靈活調整中立原則。而如果這項動議在全民公投中獲得通過，這種彈性將受到限制。

該動議明確提出，瑞士不得加入軍事聯盟。中立法中也是這樣規定的。例如，瑞典和芬蘭於2023年加入北約，這意味著他們因此失去了中立國身分。而在瑞士，要加入北約，就必須先舉行全民公投。

在安全政策方面，該動議可能會迫使瑞士減少與北約的合作，瑞士自1996年以來一直參與北約的「和平夥伴關係」計畫。

然而，最大的變化將是禁止採取「非軍事強制措施」：這意味著瑞士將不能再獨立地對某個交戰國實施制裁-唯一例外是聯合國的制裁，這些制裁由聯合國安理會決定。

1815 年，奧地利、普魯士、俄國和英國這四個戰勝國以及後來加入的法國在維也納會議上重新劃分了歐洲。 Keystone-SDA

今天瑞士中立的特色是什麼？

瑞士的中立是自願選擇的，並非國際法強制要求，因此也可以自由取消。瑞士的中立也是「武裝中立」，軍隊用於自我防衛。瑞士的中立受到國際認可；主要體現在軍事上不偏袒任何一方；但在外交和經濟領域，瑞士仍可與交戰國合作。

瑞士的中立從何而來？

瑞士像奧地利或愛爾蘭一樣是永久中立國之一。

瑞士是歷史最悠久的中立國，1815年維也納會議首次在國際上承認瑞士的中立地位，當時週邊國家一致認為，瑞士的」永久中立」符合周邊國家的共同利益。

如今，瑞士中立的法律依據是瑞士於1910年簽署的《海牙公約》。該協議是國際法的一部分，規定了中立國在兩國發生戰爭時應如何行事：中立國不得參與任何武裝衝突，也不得在軍事上單方面偏袒交戰方。但仍有可能採取政治立場或經濟制裁。

相关内容

相关内容 外交事务 俄罗斯将欧洲中立国推向北约 此内容发布于 瑞士希望能与北约更紧密地合作；其他中立国家也在设法接近北约组织，欧洲大陆正在尝试稳固自己的安全防线–这里是一个概述。瑞士会加入北约吗？短期内似乎不太可能；然而瑞士已经开始讨论与这一军事联盟加强军事合作的话题，而且这受到了几乎全部政治阵营的支持。 更多阅览 俄罗斯将欧洲中立国推向北约

為了確保「領土不可侵犯」，像瑞士這樣的中立國可以與其他國家軍事合作，例如進口武器。但是，中立國不得加入任何在衝突中支持盟國的防衛聯盟，例如北約就是這樣的聯盟。

中立法的規定相當明確，然而，所謂的「中立政策」卻有相當大的迴旋餘地。

什麼是「中立政策」？

瑞士的中立政策闡述了包括瑞士為維護中立性和提高中立國際認可度而採取的行動。多年來，瑞士曾多次根據形勢調整過中立的形式：例如，在冷戰時期，瑞士中立的定義就比較嚴苛，在加入國際組織(如1963年的歐洲委員會)時瑞士表現得非常猶豫。

蘇聯解體後，瑞士的中立政策進入了一個新階段：從1993年起，瑞士外交政策的指導原則是，透過合作實現國際安全。

當前的戰爭和衝突對瑞士中立的辯論會產生什麼影響？

自2022年2月俄羅斯發起對烏克蘭的侵略戰爭以來，瑞士國內引發了圍繞中立的激烈辯論。原因是，瑞士採納了歐盟對俄羅斯的大部分制裁措施。有些人認為，針對俄羅斯作為侵略者所採取的政治措施力道遠遠不夠。

而包括前瑞士右翼人民黨領袖-克里斯托夫·布洛赫(Christoph Blocher)在內的一些人則認為，經濟制裁也是一種「戰爭手段」。他呼籲瑞士恢復20世紀30年代的全面中立，不參與任何制裁。「中立動議」在此背景下營運而生。

相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 未来的瑞士中立模式是什么？ 瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。 参与讨论 392 赞 查看讨论

這項動議背後的理念是什麼？

在「中立動議」網站上寫道：「瑞士正在一步一步地放棄中立。這體現在，除了接納歐盟對俄羅斯採取的制裁措施外，瑞士還在接近北約。」

除了前國際足總主席塞普·布拉特(Sepp Blatter)等個人和右翼政治家外，「中立動議」的主要支持者是「支持瑞士」(Pro Schweiz)協會。該協會的前身是成立於1980年代的瑞士獨立與中立行動組織(AUNS)，於2022年更名為「支持瑞士」。這個組織在布洛赫的呼籲下創建，成員是曾經成功阻止瑞士加入聯合國的委員會。後來，該組織又協助其他政治力量在1992年成功阻止瑞士加入歐洲經濟區。

「支持瑞士」協會也對歐盟持排斥態度，目前正在進行遊說，反對瑞士與歐盟之間新的條約。

該動議的網站上還寫道，在融入歐洲過程中，瑞士的「國家原則」，也就是瑞士應當不帶意識形態地置身於任何衝突之外的原則受到了損害。

2024年4月11日提交聯邦公民動議」捍衛瑞士中立(中立動議)」的場景。 Anthony Anex / Keystone

瑞士政府對中立動議的看法是什麼？

瑞士政府對該動議持反對態度，但在相關說明中仍強調，政府「堅信中立對瑞士具有重要價值」。不過，該動議「限制了中立政策行之有效的彈性」。具體來說，如果「中立動議」獲得通過，將會限制聯邦委員會在外交政策上，尤其是在經濟制裁方面的迴旋空間。

專家如何看待中立動議？

在瑞士聯邦委員會外交事務委員會的聽證會上，康斯坦茨·施特爾岑米勒(Constanze Stelzenmüller)提出這樣的問題：「嚴格的中立原則是否真的有利於瑞士？」這位在華盛頓智庫布魯金斯學會工作的德國律師得認為，作為一個中立國，瑞士在與其他國家開展某些安全動議對於米勒施特爾是否有利。

而瑞士政治學家沃爾夫·林德(Wolf Linder)則支持中立動議。他在資訊平台Infosperber上寫道，這項公民動議的目的是「將中立及其基本原則寫入憲法」，這樣「在某種程度上，能讓中立理念擺脫一些政治家的短期思維」。這位伯恩大學政治學榮譽教授認為，在過去三年中，「聯邦委員會在某種程度上傷害了瑞士中立的國際信譽」。

(編輯：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

