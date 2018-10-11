(myswitzerland.com)

瑞士的铁路、长途巴士和市内公交系统向来被人们归入世界最好的公共交通系统之一。到瑞士的外国游客和居民很快就能习惯使用公交系统代步。这里与很多其它国家不同，居住在城里就算没有车也没问题。

不仅如此，瑞士还开发出一套看似错综复杂，却被誉为欧洲境内安全系数最高的公路网。点击这里(英)外部链接，您可以了解更多关于在瑞士境内自驾的相关信息。

火车

仍在正轨？ 瑞士火车肿么了？ 曾几何时，英国铁路的标语是“铁路铁肩挑重担”(“Let the train take the strain”)。但是现在，这句标语已经有了新的解释，因为全世界的铁路系统都在承受越来越重的压力。瑞士铁路一向声名在外，如今也难以独善其身。 作者： Julia Crawford 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Trains are taking the strain, even in Switzerland

瑞士联邦铁路公司经营着广阔密集的铁路网，并负责协调几乎遍布全国各个角落的公交线路。

您可从网上查到火车时刻表外部链接(英、德、法、意)，还有一个十分有用的智能手机程式可供旅客直接拿信用卡买票。

许多频繁使用铁路系统的人会购买半价卡，不但可以用它以半价购买大多数火车、巴士和游船票，还能得到某些索道和私营火车的优惠。那些几乎每天都要乘坐火车、巴士或游船去工作的人则选择购买“通票”(GA)，可在全国免费、无限制地乘坐各种公交工具。

6岁以下儿童免票乘车。此外，购买一张家庭卡，儿童便可在一名成人的陪伴下免费乘车。欲了解更多信息，请点击这里(英)外部链接。只要付一定费用，乘客还能把自行车和狗带上许多火车。

该如何购买适合您的车票呢？瑞士联邦铁路为乘客提供多种类型的车票可供选择(英、德、法、意)外部链接，当然，也包括来自国外的游客。

残疾者的出游

对于残疾人的支持和帮助可以在瑞士联邦铁路网站上有关残疾人网页外部链接(英、德、法、意)上找到。在那里还可以下载一个与该题目有关的PDF文件。

在瑞士居住的残疾人，可以根据自身的残疾程度和部位，在购买联邦铁路提供的通票(GA)时，得到不同程度的优惠。具体信息也可以参阅瑞士联邦铁路网站关于残疾人乘车(英、德、法、意)的信息外部链接。

铁轨上的风景

每个瑞士人平均每年乘火车59次。实际上除日本人外，瑞士人是世界上使用铁路频度最高的人群。请点击这里查看瑞士的交通运输官方统计数据(德、法、意、英)外部链接。

担负着瑞士密集铁路网运营工作的是瑞士联邦铁路公司外部链接(德、法、意、英)和提供区域与地方性服务的各独立窄轨铁路公司，例如格劳宾登州(Graubünden)的雷蒂亚铁路公司(德、法、意、英)外部链接。格劳宾登州阿尔布拉/贝尔尼纳铁路(Albula/Bernina)沿途的高架桥和隧道本身也成为一个旅游景点，在2008年还被授予联合国教科文组织世界遗产的称号。

在伯尔尼高地景色壮观的少女峰，位于海拔3454米(11330 英尺)的少女峰站(Jungfraujoch)是欧洲最高的火车站。

滚动的高速公路

瑞士与阿尔卑斯山脉大体位于欧洲的南北交通轴线上。大量道路交通穿越阿尔卑斯山脉。为减轻拥堵和对环境的负面影响，瑞士政府采取将货物由公路向铁路转移的政策。

这条“滚动的高速路”把卡车移上铁路，从德国南部城市弗莱堡出发穿越瑞士，一路送至意大利北部的诺瓦拉。连接伯尔尼高原(Berner Oberland)与瓦莱州(Valais/Wallis)新勒奇山基线隧道(Lötschberg Base Tunnel)于2007年正式投入使用。

由于繁忙的客运与货运需求，已有人呼吁再增建一条隧道。因此，以57公里(35.5英里)位居全世界隧道长度之首的圣哥达基线隧道，已于2016年6月1日正式开通。截至2016年底，它将以最大的运力实现全面通车，届时，圣哥达基线隧道中穿梭往来的货运及客运高速列车，将能极大地缩短瑞士苏黎世和意大利米兰之间的旅程时间。

邮政巴士

在铁路问世前，驿马车载着邮件与乘客穿越阿尔卑斯山脉。直到今天，瑞士邮局还在不通铁路的山区和乡村道路上运营着长途巴士服务。

巴士与火车形成了遍布全瑞士的交通网，而邮政巴士外部链接(英、德、法、意)的时刻表则经过精心安排，方便乘客转乘火车。主要城市一般都有有轨电车和巴士。许多瑞士湖泊与河流上还有按时通勤的大小客船。

机场

苏黎世市郊的克洛滕(Kloten)有全国最主要的飞机场-苏黎世机场外部链接(英、德、法)。这里驻有全球绝大多数国际航空公司，其中包括隶属德国汉莎航空(Lufthansa)的瑞士国际航空公司(Swiss International Air Lines)外部链接，它接替了原瑞士国家航空公司Swissair的服务。其它重要机场分别位于日内瓦市郊(Cointrin机场，多语)外部链接和巴塞尔(Euroairport机场)外部链接，两者都有一部分在法国境内。伯尔尼(多语)外部链接和卢加诺(多语)外部链接也拥有小型机场。



瑞士资讯swissinfo.ch

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